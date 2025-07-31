Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy. Rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało
rss newsletter facebook twitter

Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy. Rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało

Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy. Rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało  
Vatican Media /ks. Marek Weresa Młodzi Polacy w Rzymie

Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy - tak wygląda Rzym w dniach Jubileuszu Młodzieży, największego wydarzenia Roku Świętego. Do miasta przyjechało kilkaset tysięcy osób z ponad 140 krajów. Radosna atmosfera przypomina rok 2000 i Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II.

Reklama

Włoskie media i rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało tak, jak ćwierć wieku temu.

Wszędzie widać tłumy młodych ludzi z flagami swoich krajów, którzy przemierzają kilometry między Watykanem a pozostałymi papieskimi bazylikami, słynnymi zabytkami i miejscami, gdzie nocują i odbywają się różne wydarzenia zorganizowane w ramach Jubileuszu. Przygotowano ich wiele w ramach inicjatywy pod hasłem Dialogi z Miastem.

Gościny grupom pielgrzymów udzieliło ponad 400 szkół w stolicy i w okolicznych miejscowościach, dziesiątki parafii, a także rzymskie rodziny.

Na ulicach, w autobusach, tramwajach i metrze słychać wszystkie języki świata, a rzymianie przyjaźnie witają przybyłych, pomagają im i udzielają informacji czy rad. Zdarza się nawet, że kierowcy zatrzymują się na ulicach oferując zmęczonym pielgrzymom podwiezienie do miejsca ich noclegu.

Grupy ze wszystkich kontynentów pozdrawiają się nawzajem.

Na placu Świętego Piotra, pod Koloseum i przy Fontannie di Trevi można spotkać też grupy z Polski. Według zapowiedzi polskich i włoskich organizatorów Jubileuszu łączna liczba Polaków przekroczy 20 tysięcy.

- Przyjechałam do Rzymu zainspirowana przez moich rodziców, którzy byli tu na Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II dokładnie 25 lat temu. Tak pięknie opowiadali mi o tamtym wydarzeniu, że postanowiłam podążać ich śladami - powiedziała PAP tegoroczna maturzystka Joanna na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione.

Wyjaśniła, że zorganizowała spontanicznie wyjazd z małą grupą koleżanek i kolegów.

- Rodzice piszą do mnie i dzwonią pytając, jak jest. Odpowiadam im, że tak gorąco, jak w ich opowieściach i tak samo radośnie- dodała.Młoda Polka dodała, że ze swoją grupą wybiera się do polskiego centrum Jubileuszu Młodzieży - Casa Polonia w dzielnicy Rebibbia.

- Chcemy być na mszy, którą odprawi kardynał Konrad Krajewski i zobaczyć na scenie Roksanę Węgiel - podkreśliła.

Z żółto-niebieskimi flagami chodzą grupy ukraińskie. Wyróżnia je to, że tworzą je niemal same młode kobiety.

- Nasi narzeczeni i mężowie są na froncie, a my jesteśmy tu także po to, by się za nich modlić - zaznaczyła Iryna. Jak stwierdziła, do stolicy Włoch przyjechało wiele osób zarówno z Ukrainy, jak i z całych Włoch oraz innych krajów europejskich, gdzie znalazły schronienie, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja.

Głośno radość z obecności w Rzymie wyrażają pielgrzymi z USA. Oprócz flag wielu z nich ma zdjęcia rodaka- papieża Leona XIV. Rozśpiewani i pełni entuzjazmu zmierzali do bazyliki Świętego Pawła za Murami. Zgromadziły się tam w środę setki Amerykanów.

Szczególnym miejscem na Jubileuszowej mapie Wiecznego Miasta jest teren targów- Fiera di Roma na przedmieściach, gdzie w pawilonach przygotowano miejsca noclegowe dla około 22 tysięcy osób. Nocuje tam ponad 3 tysiące Polaków.

Wszyscy śpią w ogromnych halach. Mają karimaty i śpiwory.

Na całym terenie widać flagi z całego świata, a także rozwieszone na sznurkach pranie. Słychać gitary i śpiewy.

- Oto prawdziwe miasteczko młodzieży- mówią obecni tam wolontariusze w wypowiedziach w telewizji.

Budynki targowe oraz zaplecze sanitarne przygotowała włoska Obrona Cywilna.

Końcowe prace trwają na terenie uniwersyteckiego kampusu Tor Vergata, gdzie odbędą się najważniejsze wydarzenia Jubileuszu Młodzieży z udziałem Leona XIV: sobotnie wieczorne czuwanie i niedzielna poranna msza.

To miejsce symboliczne: w Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II w Roku Świętym 2000 udział wzięły tam dwa miliony osób.

Na kampusie zbudowany został ogromny, wysoki drewniany ołtarz.

- Papieża zobaczy także ten, kto będzie stał w odległości dwóch kilometrów - zapewnił koordynator prac Alessandro Mancini.

Kard. Ryś na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie: Młodzi, którzy nie szukają, są jak zaparkowane auto

VATICANNEWS.VA DODANE 31.07.2025

Kard. Ryś na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie: Młodzi, którzy nie szukają, są jak zaparkowane auto

Papież Franciszek pisze o młodych ludziach, którzy niczego już nie szukają. I mówi tak, że są jak zaparkowane auto. Auto jest po to, żeby jeździć. Po co komu zaparkowane auto? - mówił w środę wieczorem metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas Mszy św. w ramach Casa Polonia dla polskich uczestników Jubileuszu Młodzieży. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 31.07.2025 07:56

TAGI| JUBILEUSZ MŁODYCH, JUBILEUSZ MŁODYCH W RZYMIE 2025, JUBILEUSZ MŁODZIEŻY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kard. Ryś na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie: Młodzi, którzy nie szukają, są jak zaparkowane auto | Nowo ochrzczeni młodzi Francuzi zachwyceni spotkaniem z Papieżem | „Poproś Jezusa, by wszedł do Twego grobu” – ojcowie Szustak i Nowak w Casa Polonia | Jubileusz Młodzieży w Rzymie wystartował! Papież zrobił niespodziankę | Papież do młodzieży z Peru: Niech świat widzi w was Jezusa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawka w KIjowie

Wspólne oświadczenie KE i sześciu państw Europy w sprawie Ukrainy

Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.

Szczęśliwi, bo zdobyli coś do jedzenia

Strefa Gazy: 18 zabitych w atakach Izraela

Izrael zapowiedział w piątek rozszerzenie ofensywy.

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".

W Strefie Gazy

Przeciw planom Izraela ws. Strefy Gazy

Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.

Po pożarze w katedrze w Kordobie

W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy

Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.

LIban, okolice Tyru

Liban: Wybuch poczas rozminowywania składu broni Hezbollahu

Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.

Od pierwszego do pierwszego...

Rząd zapowiada wyciągnięcie konsekwencji: PiS wskazuje, że to jedna z największych afer

Głośno o pieniądzach z KPO.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski rozmawiał z liderami Francji, W. Brytanii, Danii, Estonii, Finlandii i Hiszpanii

W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.

Donald Trump

Iran: Nie zgodzimy się na utworzenie "szlaku Trumpa"

Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.

W ogrodzie przy kościele św. Floriana

Kraków: Startuje akcja otwierania kościelnych i klasztornych ogrodów

W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".

Karol Nawrocki, prezydent RP

Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu

Do spotkania miałoby dojść 3 września.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
23°C Poniedziałek
noc
17°C Poniedziałek
rano
wiecej »

Reklama

 