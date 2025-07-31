Tańce i śpiewy na ulicach i w metrze, wybuchy entuzjazmu i modlące się grupy - tak wygląda Rzym w dniach Jubileuszu Młodzieży, największego wydarzenia Roku Świętego. Do miasta przyjechało kilkaset tysięcy osób z ponad 140 krajów. Radosna atmosfera przypomina rok 2000 i Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II.

Włoskie media i rzymianie powtarzają, że Wieczne Miasto odmłodniało tak, jak ćwierć wieku temu.

Wszędzie widać tłumy młodych ludzi z flagami swoich krajów, którzy przemierzają kilometry między Watykanem a pozostałymi papieskimi bazylikami, słynnymi zabytkami i miejscami, gdzie nocują i odbywają się różne wydarzenia zorganizowane w ramach Jubileuszu. Przygotowano ich wiele w ramach inicjatywy pod hasłem Dialogi z Miastem.

Gościny grupom pielgrzymów udzieliło ponad 400 szkół w stolicy i w okolicznych miejscowościach, dziesiątki parafii, a także rzymskie rodziny.

Na ulicach, w autobusach, tramwajach i metrze słychać wszystkie języki świata, a rzymianie przyjaźnie witają przybyłych, pomagają im i udzielają informacji czy rad. Zdarza się nawet, że kierowcy zatrzymują się na ulicach oferując zmęczonym pielgrzymom podwiezienie do miejsca ich noclegu.

Grupy ze wszystkich kontynentów pozdrawiają się nawzajem.

Na placu Świętego Piotra, pod Koloseum i przy Fontannie di Trevi można spotkać też grupy z Polski. Według zapowiedzi polskich i włoskich organizatorów Jubileuszu łączna liczba Polaków przekroczy 20 tysięcy.

- Przyjechałam do Rzymu zainspirowana przez moich rodziców, którzy byli tu na Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II dokładnie 25 lat temu. Tak pięknie opowiadali mi o tamtym wydarzeniu, że postanowiłam podążać ich śladami - powiedziała PAP tegoroczna maturzystka Joanna na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione.

Wyjaśniła, że zorganizowała spontanicznie wyjazd z małą grupą koleżanek i kolegów.

- Rodzice piszą do mnie i dzwonią pytając, jak jest. Odpowiadam im, że tak gorąco, jak w ich opowieściach i tak samo radośnie- dodała.Młoda Polka dodała, że ze swoją grupą wybiera się do polskiego centrum Jubileuszu Młodzieży - Casa Polonia w dzielnicy Rebibbia.

- Chcemy być na mszy, którą odprawi kardynał Konrad Krajewski i zobaczyć na scenie Roksanę Węgiel - podkreśliła.

Z żółto-niebieskimi flagami chodzą grupy ukraińskie. Wyróżnia je to, że tworzą je niemal same młode kobiety.

- Nasi narzeczeni i mężowie są na froncie, a my jesteśmy tu także po to, by się za nich modlić - zaznaczyła Iryna. Jak stwierdziła, do stolicy Włoch przyjechało wiele osób zarówno z Ukrainy, jak i z całych Włoch oraz innych krajów europejskich, gdzie znalazły schronienie, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja.

Głośno radość z obecności w Rzymie wyrażają pielgrzymi z USA. Oprócz flag wielu z nich ma zdjęcia rodaka- papieża Leona XIV. Rozśpiewani i pełni entuzjazmu zmierzali do bazyliki Świętego Pawła za Murami. Zgromadziły się tam w środę setki Amerykanów.

Szczególnym miejscem na Jubileuszowej mapie Wiecznego Miasta jest teren targów- Fiera di Roma na przedmieściach, gdzie w pawilonach przygotowano miejsca noclegowe dla około 22 tysięcy osób. Nocuje tam ponad 3 tysiące Polaków.

Wszyscy śpią w ogromnych halach. Mają karimaty i śpiwory.

Na całym terenie widać flagi z całego świata, a także rozwieszone na sznurkach pranie. Słychać gitary i śpiewy.

- Oto prawdziwe miasteczko młodzieży- mówią obecni tam wolontariusze w wypowiedziach w telewizji.

Budynki targowe oraz zaplecze sanitarne przygotowała włoska Obrona Cywilna.

Końcowe prace trwają na terenie uniwersyteckiego kampusu Tor Vergata, gdzie odbędą się najważniejsze wydarzenia Jubileuszu Młodzieży z udziałem Leona XIV: sobotnie wieczorne czuwanie i niedzielna poranna msza.

To miejsce symboliczne: w Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II w Roku Świętym 2000 udział wzięły tam dwa miliony osób.

Na kampusie zbudowany został ogromny, wysoki drewniany ołtarz.

- Papieża zobaczy także ten, kto będzie stał w odległości dwóch kilometrów - zapewnił koordynator prac Alessandro Mancini.