Według Abbasa projekt ani jego żadna część w ogóle nie powinny być traktowane jako punkt odniesienia dla negocjacji. Ostrzegał, że już sam plan wyjęcia Wschodniej Jerozolimy spod zwierzchnictwa Palestyny wystarczy, aby go odrzucić. Oznacza bowiem fragmentaryzację i brak kontroli nad terytorium. "Nigdy nie zrezygnujemy ze swoich praw" - przekonywał.

Abbas nazwał ofertę Trumpa bezprawną i jednostronną propozycją, nagradzającą Izrael za dziesięciolecia okupacji. Porównał projekt państwa palestyńskiego do "szwajcarskiego sera", podziurowionego izraelskimi osadami.

"To naprawdę jest szwajcarski ser. Kto z was zaakceptuje podobny stan i warunki? Ta umowa, panie i panowie, obejmuje umocnienie okupacji i wzmocnienie reżimu apartheidu, o którym myśleliśmy, że już dawno się go pozbyliśmy" - zarzucał prezydent Palestyny.