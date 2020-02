41-letniego księdza czeka operacja, mająca na celu usunięcie guza. Możliwe także, że będzie się musiał poddać chemioterapii i specjalnemu naświetlaniu. Przyznał jednocześnie, że rokowania, co do jego choroby, są dobre. Jednocześnie zapowiedział, że cierpienie, jakie może towarzyszyć procesowi powrotu do zdrowia, chciałby ofiarować za ofiary nadużyć seksualnych duchownych.

Jak wynika z umieszczonego przez księdza wpisu, skandale seksualne z udziałem przedstawicieli Kościoła głęboko go dotknęły. Przyznał jednocześnie, że modlił się, by ewentualny krzyż, jeśli będzie jego udziałem, mógł ofiarować w imieniu wszystkich ofiar. W ten sposób, jak wytłumaczył, mógłby mieć mały udział w dźwiganiu Jezusowego krzyża.

„Czuję, że to jest ten krzyż i przyjmuję go chętnie. Bardzo chciałbym mieć listę ofiar nadużyć kapłańskich, za które mógłbym się modlić każdego dnia” – zaapelował, tłumacząc, że chciałby wspomnieć w modlitwach imiennie każdą z takich ofiar. Poprosił, by przesyłać mu dane konkretnych osób zranionych grzechami duchowieństwa, pod warunkiem, że ofiary te zgodzą się na ujawnienie takiej informacji o nich.

Ks. Hollowell jest księdzem archidiecezji Indianapolis, a także blogerem związanym ze znaną platformą blogową „On This Rock”.