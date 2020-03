W środę zaprezentowany został skład sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta.

"Jest jedna moja wielka prośba - do mojego sztabu, do młodzieży, ale także do wszystkich moich rodaków. Tak jak mówiłem, chciałbym by to była kampania kulturalna, by to była kampania z szacunkiem do kontrkandydata, do wyborców, do zwolenników każdego z kandydatów w tych wyborach. To jest dla mnie niezwykle istotne" - mówił Duda podczas spotkania w siedzibie jego sztabu.

"Proszę o to, by nie było takich sytuacji jak w Pucku, czy takich sytuacji, jakie niestety miały miejsce ostatnio w polskim Sejmie, żeby nie było obrażających gestów, obscenicznych, by nie było obrażających słów, by nie było obrażających zachowań" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że jest to coś, co w polskiej polityce nigdy nie powinno mieć miejsca. Wyraził nadzieję, że w tej kampanii wszyscy pokażą, że w polskiej polityce nie ma miejsca na takie działania i że można ją prowadzić inaczej.