Księża będą pościć o chlebie i wodzie

Księża z parafii św. Józefa na lubelskim LSM zapowiedzieli na 13 marca (piątek) post o chlebie i wodzie. Wszystko po to, by umocnić w wierze swoich parafian i prosić Pana Boga o zachowanie ich od zarażenia siejącym postrach wirusem.

Duszpasterze zapraszają także swoich wiernych do żarliwej modlitwy o oddalenie epidemii. Zachęcają do odmawiania Różańca oraz Koronki do Bożego Miłosierdzia.

W kościele św. Józefa po każdej Eucharystii będzie także śpiewana suplikacja.