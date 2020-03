Nie ma w tej chwili wniosku ze strony Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego; nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Na briefingu prasowym Duda zwrócił uwagę, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pojawiają się różne plotki. "Między innymi dzisiaj słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa, nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie ma takiego wniosku, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie" - oświadczył prezydent.

"Oczywiście, że sytuacja się zmienia i ona być może za kilka dni będzie już zupełnie inna. Ale dzisiaj nie ma w ogóle takiej dyskusji" - dodał.

Prezydent zwracał uwagę, że przyrost liczby zakażeń od czwartku do piątku jest mniejszy, niż się spodziewano. "Wczoraj wieczorem było ich 51, dzisiaj jest ponad 60, ale to jest dużo mniej, niż myślano, że będzie w tym okresie, więc bardzo proszę o zachowanie spokoju" - apelował dodając, że polskie władze robią wszystko, co możliwe, żeby zapanować nad sytuacją.