KUL przekazał ambulans szpitalowi

Wystarczyło 9 dni, by uzbierać kwotę potrzebną do zakupu ambulansu dla szpitala im. Jana Bożego w Lublinie. Od piątku samochód będzie służył chorym z naszego regionu.

Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie ambulansu zakupionego w ramach akcji "JAZDA Z POMOCĄ" Szpitalowi im. Jana Bożego w Lublinie. Jego dyrektorowi, Tadeuszowi Duszyńskiemu, ambulans przekazał ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.

- Kiedy zadzwonił do mnie ksiądz rektor z pytaniem, czy potrzebujemy pomocy, pierwsza myśl jaka się pojawiła, to był ambulans do przewozu najmłodszych z podejrzeniem koronawirusa, którzy trafiają do naszego szpitala. Jednocześnie wydawało mi się, że to zbyt śmiałe marzenie, by mogło się spełnić, a jednak wystarczyło kilka dni, żeby nasz szpital otrzymał dar, o jakim się nie śniło, a na który nie mogliśmy sobie pozwolić. Wszystko dzięki wielu wspaniałym ludziom, których zmobilizował KUL - mówi T. Duszyński.

Oficjalnie ambulans przekazano 23 kwietnia. Uroczystość odbyła się przed kościołem akademickim KUL, gdzie samochód został także poświęcony. Od następnego dnia służyć będzie chorym.

- To samochód, który wykorzystywać będziemy na wiele sposobów, poczynając od przewozu pacjentów, poprzez transport próbek do badania, skończywszy na przewozie krwi, czy testów - podkreśla T. Duszyński.

W ramach akcji zainicjowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, po 9 dniach zbiórki, dzięki niezwykłej ofiarności darczyńców, zebrano ponad 100 000 zł na zakup ambulansu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Szpitala Jana Bożego w Lublinie. Zrzutka jeszcze się nie zakończyła, kolejne pieniądze, które cały czas wpływają na konto zrzutki, będą także przekazane szpitalowi na zakup potrzebnego sprzętu.