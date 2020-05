Papież prosi o wsparcie misji

Ojciec Święty Franciszek wyznaczył Papieskie Dzieła Misyjne do uruchomienia zbiórki na specjalny fundusz solidarnościowy z krajami misyjnymi dotkniętymi COVID-19. Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce odpowiada na ten apel. Została już uruchomiona zbiórka na ten cel na portalu katolikwspiera.pl.

Według najnowszych danych Agencji Fides, 1100 miejsc misyjnych na świecie potrzebuje pomocy. Większość z nich znajduje się w Afryce (511) i Azji (484), a następnie w Ameryce (74) i Oceanii (46). Pośród setek tysięcy misjonarzy na terenach misyjnych pracuje także 2004 polskich misjonarek i misjonarzy, obecnych w 99 krajach świata.

- Zbierane środki zostaną przeznaczone dla 1100 placówek misyjnych na pomoc w zakupie środków ochrony (maseczki, płyny do dezynfekcji, leki), a przede wszystkim w zapewnieniu pożywienia mieszkańcom, którzy bardzo często żyją z dnia na dzień. Pracują za dniówki, czyli to, co zarobią danego dnia, mają na pożywienie na kolejny dzień. Przez izolację nie mogą pracować i nie mają co jeść - mówi ks. Paweł Wołczański, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i delegat biskupa legnickiego ds. misji w diecezji legnickiej.

Zebrane pieniądze trafią do papieża i zostaną rozdysponowane potrzebującym na całym świecie. Sam Franciszek przeznaczył na ten cel 750 tys. dolarów, ale potrzeby są ogromne.