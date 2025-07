Przekazywane są im nie tylko samochody, ale także ambulanse, busy, motocykle, rowery, wózki inwalidzkie, łodzie motorowe i silniki do nich oraz skutery śnieżne. Środki na ich zakup pozyskiwane są w ramach akcji „Podaruj 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy” szczególnie promowanej podczas Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.

MIVA Polska powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000, na wzór działających tego typu organizacji w Europie, w odpowiedzi na zgłaszane przez polskich misjonarzy i misjonarki, palące potrzeby w zakresie środków transportu w ich pracy na misjach.

Po 25 latach stowarzyszenie może mówić o ogromnym sukcesie, bowiem przez ćwierć wieku w 77 krajach świata zostało zrealizowanych 1595 misyjnych projektów dotyczących zakupu środków transportu. Jak poinformował ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, w ciągu 25 lat kupiono ponad 8 tys. różnego rodzaju pojazdów, o łącznej wartości ponad 11 mln euro. Tylko w roku ubiegłym MIVA Polska zrealizowała 128 projektów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln euro.

„Prosimy, aby kierowcy podróżowali dla misji” – powiedział ks. Kraśnicki, Jak dodał, każdy pojazd jest darem polskich serc, darem kierowców, którzy rozumieją jak ważny jest pojazd dla misjonarza.

Na ten rok MIVA Polska zaplanowała, że pomoc dotrze m.in. do Kongo, dokąd trafi autobus szkolny, ale również do Peru, dokąd zostanie przekazana łódź motorowa, ale również na Madagaskar. Tamtejsi uczniowie otrzymają 100 rowerów, by móc dotrzeć na zajęcia do szkoły.

Dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki poinformował, że kierowana przez niego organizacja organizacja współpracuje ponad 20 tys. darczyńców, którzy regularnie przekazują środki finansowe na realizację projektów pomocowych.

Jak istotna to pomoc opowiadała podczas niedawnej konferencji prasowej w Warszawie m.in. s. Dariana Jasińska MSF, reprezentująca Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny, misjonarka w Kenii. Jak powiedziała siostry prowadzą na miejscu nie tylko ośrodek zdrowia, ale także szkołę podstawową, w której dzieci mogą zjeść dwa posiłki dziennie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez pomocy MIVA Polska, która ufundowała nie tylko ambulans, ale także szkolny autobus czy samochód dostawczy. „Jednym z najpiękniejszych momentów w pracy misyjnej jest uśmiech dziecka, które wie, że jest ktoś, że się o niego zatroszczy” – powiedziała s. Jasińska.

XXVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa potrwa od 20 do 27 lipca. Organizatorzy szczególnie zapraszają do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. 20 lipca po każdej Mszy św. będzie można tam poświęcić samochód, przez cały dzień odbywać się będą również spotkania z misjonarzami, a centralnej Mszy św. o godz. 12.30 przewodniczył będzie bp Leszek Leszkiewicz. Wieczorem natomiast będzie można wziąć udział w koncercie ewangelizacyjnym „Chwalcie Pana wszystkie narody”, podczas którego wystąpi zespół ADONAI z Białegostoku.

Z kolei na 27 lipca w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaplanowano rodzinny misyjny festyn św. Krzysztofa. W programie, prócz modlitwy w intencji kierowców, także występy muzyczne, licytacje nagród, potańcówka, ale również miasteczko ruchu drogowego z symulatorem dachowania i zderzeń. Nie zabraknie także stoisk misyjnych i spotkań z misjonarzami.

Tydzień św. Krzysztofa to również okazja do działań o charakterze prewencyjnym, które od początku swej działalności podejmuje MIVA Polska. Jak powiedział ks. Kraśnicki, MIVA stawia także na bezpieczeństwo za kierownicą i chrześcijańską etykę kierowcy. Stąd duża część materiałów duszpasterskich związanych z Tygodniem św. Krzysztofa, które zostały przygotowane przez MIVA Polska i rozesłane do wszystkich parafii, jest poświęcona zachowaniom kierowców. Organizacja dociera do motocyklistów z przesłaniem bezpieczeństwa, jest współorganizatorem pielgrzymki kierowców na Jasną Górę. „To właśnie dzięki MIVA Polska, a potem krajowemu duszpasterstwu kierowców temat bezpieczeństwa na drodze mocniej pojawił się w homiletyce” – powiedział ks. Kraśnicki.