Paradoksalnie w miejscu nazywanym „płucami świata”, to tlen jest obecnie towarem deficytowym. Peruwiańska Amazonia przeżywa dramatyczny czas, a rozprzestrzeniająca się epidemia grozi wyginięciem wielu grup etnicznych żyjących w dżungli. Szpitale dawno przeszły już zapaść, brakuje aparatów tlenowych, podstawowych leków i środków bezpieczeństwa, a także personelu medycznego, który nie chce pracować na tym odizolowanym terenie.

W tej kryzysowej sytuacji polscy misjonarze pracujący w Amazonii organizują wsparcie dla lokalnych ośrodków zdrowia.

Z każdym dniem przybywa chorych. W mieście Iquitos, będącym stolicą najbardziej odizolowanego regionu peruwiańskiej Amazonii, jest zaledwie 13 lekarzy i 18 pielęgniarek, a potrzeba tam 80 lekarzy i 300 pielęgniarek. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na misji w Pebas, gdzie pracuje ks. Paweł Sprusiński. Na 16 tys. ludzi jest tam tylko jeden lekarz. U sześciu osób potwierdzono już koronawirusa. Ks. Sprusiński prosi Polaków o wsparcie zbiórki na aparaty tlenowe i podstawowe lekarstwa, których ceny wzrosły nawet 20-krotnie.

„Nasza ekipa misjonarzy z Pebas podjęła decyzję o zorganizowaniu zbiórki pieniężnej, aby pomóc naszemu lokalnemu ośrodkowi zdrowia. Rozpoczęliśmy zbiórkę na przynajmniej dwa koncentratory tlenu (znane też jako aparaty tlenowe), które w dobie pandemii koronawirusa są świetnym rozwiązaniem dla miejscowości w Amazonii – tłumaczy w swym apelu ks. Sprusiński. – Urządzenie to nie potrzebuje butli z tlenem, które można zdobyć i napełnić tylko w dalekim Iquitos. Aparat tlenowy koncentruje tlen z powietrza i pomaga osobom z problemami oddechowymi. Na dziś koszt jednego dużego urządzenia, które koncentruje 10 ml tlenu na minutę to ok. 2 tys. dolarów.“

Zbiórka funduszy prowadzona jest również wśród mieszkańców misji. Kościół w Peru cieszy się ogromnym zaufaniem społeczeństwa, w przeciwieństwie do skorumpowanych władz lokalnych i samorządowych.