Rzym: przygotowano propozycje w strefie "Polski Rzym - Casa Polonia"

W rozpoczynającym się w Rzymie Jubileuszu Młodych weźmie udział kilkanaście tysięcy młodych z Polski, 22 biskupów i 420 księży z naszego kraju. W ramach tzw. dni narodowych, polscy pielgrzymi mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej strefy "Polski Rzym - Casa Polonia".

W ramach trwającego w Kościele katolickim Jubileuszu Roku Świętego, 28 lipca rozpoczyna się Jubileusz Młodych. Kulminacyjnym punktem będzie spotkanie z papieżem Leonem XIV w dniach 2-3 sierpnia na Tor Vergata i kanonizacja bł. Pier Giorgio Frassatiego.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk powiedział, że w systemie zarejestrowało się ponad 12 tysięcy pielgrzymów z Polski i około tysiąca z Polonii - grupy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji. W obchodach weźmie także udział 22 biskupów z naszego kraju, ponad 420 księży, którzy będą towarzyszyć grupom i 120 osób życia konsekrowanego.

Kwatera polska jest w Instytucie Salezjańskim Teresa Gerini, przy ulicy Tiburtina, 100 metrów od stacji metra Rebibbia, naprzeciwko więzienia Rebibbia. W dniach 27-29 lipca będzie czynna od godz. 8.00 do 19.00, zaś przez kolejne trzy dni - od 30 lipca 2025 - 1 sierpnia będzie czynna w godz. 8.00 - 14.30. Z koli w kaplicy od godz. 8.00 do 15.00 będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz możliwość Eucharystii dla małych grup.

W ramach tzw. dni narodowych, polscy pielgrzymi będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej strefy "Polski Rzym - Casa Polonia", która będzie zlokalizowana w Instytucie Salezjańskim Teresa Gerini. Jej otwarcie nastąpi 30 lipca.

W programie każdego dnia będą katechezy, które poprowadzą dwaj dominikanie - o. Tomasz Nowak i o. Adam Szustak. Punktem kulminacyjnym będzie wspólna msza św. Wieczorem zaplanowane są koncerty tematyczne nawiązujące do historii Polski i odwołujące się do wartości kultury chrześcijańskiej. Na scenie pojawią się m.in. tacy artyści jak Roksana Węgiel, Magda Bereda, raper Edzio, Arkadio, Anatom, Michał Bukowski, Cezary Łukaszewicz, a także tancerze z Lednicy. Będzie można także posłuchać ks. Jakuba Bartczaka, Wojtka Czubę, ks. Rafała Główczyńskiego, czy dominikankę - siostrę Łucję Rado - zapowiedział ks. Koprianiuk.

Poinformował, że na "Polski Rzym - Casa Polonia" zapisało się ponad 5 tysięcy młodych. "Osoby, które nie będą miały wejściówek będą mogły je otrzymać na miejscu" - zapewnił dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk. Spodziewa się, że z propozycji skorzysta nawet 20 tys. młodych.

Jubileusz Zwyczajny Roku 2025 zainaugurowany został w Kościele katolickim 24 grudnia ub.r. otwarciem Drzwi Świętych w bazylice Św. Piotra w Rzymie. Z kolei w diecezjach rozpoczął się w niedzielę 29 grudnia. Przebiega pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". Zakończy się 6 stycznia 2026 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego.