Papież Franciszek, zwracając się do wiernych na całym świecie za pośrednictwem watykańskich mediów, mówił o przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. "Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem" - podkreślił po modlitwie w Watykanie.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Regina coeli w bibliotece Pałacu Apostolskiego papież powiedział w niedzielę w południe: "Jutro przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w Wadowicach w Polsce. Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem".

"Jutro o godz. 7 rano odprawię transmitowaną na cały świat mszę świętą przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Z nieba niech dalej wstawia się za lud Boży i za pokój na świecie" - dodał Franciszek. Msza zostanie odprawiona przy grobie papieża w kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice watykańskiej.

Papież wyraził też zadowolenie z tego, że w niektórych krajach już zostały przywrócone uroczystości liturgiczne z udziałem wiernych, a w innych rozważana jest taka możliwość.

"We Włoszech od jutra można będzie odprawiać msze z udziałem ludzi" - dodał Franciszek. Następnie zaapelował: "Proszę, postępujmy zgodnie z normami, z wymogami, jakie nam wyznaczają, by w ten sposób strzec zdrowia każdego".

Papież przypomniał, że maj jest tradycyjnym miesiącem pierwszej komunii świętej.

"Oczywiście z powodu pandemii to piękne wydarzenie wiary zostało przełożone. Ale pragnę skierować serdeczne myśli do chłopców i dziewcząt, którzy mieli po raz pierwszy otrzymać Eucharystię. Najdrożsi, zachęcam was, byście przeżywali ten czas oczekiwania jako okazję do tego, by lepiej się przygotować, modląc się, czytając katechizm, by pogłębić znajomość Jezusa, wzrastając w dobroci i służbie na rzecz innych" - powiedział Franciszek.

Odnotował, że w niedzielę rozpoczyna się w Kościele tydzień pod hasłem "Laudato si'" w piątą rocznicę opublikowania jego społeczno-ekologicznej encykliki pod tym tytułem. "W czasach pandemii, w których jesteśmy bardziej świadomi znaczenia troski o nasz wspólny dom, wyrażam pragnienie, by cała refleksja i wspólne zaangażowanie pomogły stworzyć i umocnić konstruktywne zachowania w trosce" o naturę - dodał papież.

Po kilku minutach, jak co tydzień w czasie pandemii, stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i pobłogosławił pusty, zamknięty plac Świętego Piotra. Grupy ludzi zgromadziły się wokół placu, by z daleka zobaczyć Franciszka.