Moda na różnego rodzaju "challenge" - wyzwania i nominacje do nich, wciąż nie gaśnie. Siostry elżbietanki cieszyńskie proponują wszystkim - zwłaszcza młodym - wyzwanie jakiego (w tej formie) jeszcze nie było!

Nie możemy się spotykać i rozmawiać o tym, co siedzi gdzieś na dnie serca? Nieprawda! Udowadniają to siostry elżbietanki cieszyńskie.

Właśnie zaproponowały każdemu - zwłaszcza młodym: "Podejmij WYZWANIE, odkryj POWOŁANIE!".

- Zapraszamy! Jeżeli chcesz porozmawiać, zapytać się, poradzić... Ciekawi Cię, o co chodzi z tym powołaniem... Jak rozpoznać głos Boga? Skąd mam wiedzieć Czy to jest to? Jako siostry chcemy Ci towarzyszyć w tym odkrywaniu Bożego planu - zachęca s. Tarsycja Bielicka.

Dlatego też, w każdy wtorek, między 19.00 a 20.00 siostry zapraszają: można zadzwonić - szczegóły na Facebooku sióstr: TUTAJ oraz na stronie internetowej - TUTAJ.

Siostry proponują również spotkanie online za pomocą Meet Google - wystarczy zainstalować tę aplikację w telefonie.

Można się też umówić rozmowę w innym terminie, pisząc na adres: rekolekcje.elzbietanki@gmail.com

- Z radością czekam na spotkanie z Tobą. Czy odpowiem na wszystkie Twoje pytania? Na pewno nie... Ale razem możemy poszukać odpowiedzi! - zaprasza s. Tarsycja.