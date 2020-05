Dziś 5-lecie "Gościa Elbląskiego"  

- Dodatek elbląski jest jak dobry deser do obiadu niedzielnego - mówią w dniu 5-lecia nasi Czytelnicy.

Dokładnie 24 maja 2015 roku ukazał się pierwszy numer "Gościa Elbląskiego", jako cotygodniowego dodatku diecezjalnego do "Gościa Niedzielnego". Premiera pierwszego numeru naszego czasopisma przypadała w święto Zesłania Ducha Świętego.

- Jako stały czytelnik "Gościa" bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że wreszcie będzie wkładka elbląska - wspomina Leszek Mikulak z parafii św. Brata Alberta w Elblągu. - Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, że dzięki temu dodatkowi mogę dowiedzieć się o wielu inicjatywach, które dzieją się często niedaleko mnie, a o których nie miałbym szansy nawet usłyszeć. Dlatego uważam, że "Gość Elbląski" jest nam bardzo potrzebny - dodaje.

- Gdy dowiedziałem się. że w "Gościu Niedzielnym" będzie dodatek elbląski, to bardzo się ucieszyłem. Pomyślałem, że w końcu będziemy mogli poczytać o wydarzeniach i spotkaniach diecezjalnych. Ale przede wszystkim pomyślałem, że będzie to doskonałe źródło do tego, abyśmy sami mogli dzielić się inicjatywami czy akcjami, które prowadzone są w szkołach czy parafiach - zwraca uwagę Adam Serafinowicz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardei.

Mateusz Krasiński, ministrant z parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, jako przedstawiciel młodszego pokolenia chętniej sięga po internetową wersję naszego tygodnika.

- Fajnie działa też strona facebookowa. Czasem zapomnę wejść na stronę "Gościa Elbląskiego", a sprawdzając Facebooka wyświetla mi się, co nowego zostało na niej opublikowane i przechodzę do artykułu - mówi.

Do wersji papierowej "Gościa Niedzielnego" zagląda zazwyczaj raz w tygodniu albo gdy jest u babci, albo w zakrystii, gdy sprzedaje gazetę. W parafii jest wielu stałych czytelników, mają swoje teczki i dzięki temu wiedzą, że gazety dla nich nie zabraknie. - Zawsze, gdy coś się dzieje w naszej parafii, "Gość Elbląski" jest z nami. Przyjeżdżacie do nas, gdy są dożynki albo inne wydarzenia. To fajna współpraca w lokalnym środowisku - mówi.