W ten sposób amerykańska para prezydencka uczciła 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18 maja.

Prezydent i pierwsza dama na chwilę stanęli przed pomnikiem, prawdopodobnie się modląc. Para prezydencka pozowała też do zdjęć.

#BREAKING: video of @realDonaldTrump and @FLOTUS as they arrive for a visit at the National Shrine of #JohnPaulII in #WashingtonDC.



The shrine holds the relics of not only St John Paul II, but also relics of the Polish St Faustina and St Maximilian Kolbe.#CatholicTwitter pic.twitter.com/fi55eZ4VrG