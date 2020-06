Prezydent Burundii zmarł na atak serca  

Nkurunziza trafił do szpitala z soboty na niedzielę, w poniedziałek jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Na temat stanu jego zdrowia krążyły spekulacje. Wg niektórych mediów był hospitalizowany z powodu koronawirusa, podaje africanews.com. Oficjalnie za przyczynę śmierci podano atak serca.

Nkurunziza rządził krajem od 2005 roku. W 2015 roku jego wybór na trzecią kadecję doprowadził do zamieszek, w których zginęło ponad 1200 osób.

W obliczu zarzutów o nadużycia, władze Burundi podjęły decyzję o wyjściu kraju spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Kadencja Nkurunzizy miała zakończyć się w sierpniu br., a stanowisko głowy państwa miał objąć emerytowany generał Evariste Ndayishimiye.

Nkurunziza zgodził się odejść z prezydentury po tegorocznych wyborach. Wcześniej, w 2018 r. w Burundi przyjęto zmiany w konstytucji, które mogłyby pozwolić mu pozostać u władzy do 2034 r - przez kolejne dwie siedmioletnie kadencje, począwszy od tegorocznych wyborów.

W ubiegłym roku ustawodawcy zatwierdzili przepisy dotyczące uposażeń dla ustępującego prezydenta. Pakiet objął jednorazowe uposażenie w wysokości miliarda franków burundyjskich (około 530 000 USD).

Inne dodatki, które Nkurunziza miał otrzymać to luksusowa willa zbudowana ze środków publicznych w wybranym przez niego miejscu, korzyści równoważne z przysługującymi wiceprezydentowi przez siedem lat po ustąpieniu, oraz dożywotnia pensja równa wynagrodzeniu ustawodawców - podaje africanews.com.

Nkurunziza otrzymał też wiele wzniosłych tytułów „najważniejszy lider, mistrz patriotyzmu i rdzenia przywódczego” ( “Paramount Leader, Champion of Patriotism and Leadership Core”). W 2018 r. rządząca partia CNDD-FDD (National Council for the Defense of Democracy – Forces for the Defense of Democracy) nazwała go „wieczystym, najwyższym przewodnikiem” ( “the eternal supreme guide” ), co spotkało się z oczywistą reakcją krytyków.

africanews Burundi's Pierre Nkurunziza named 'eternal supreme guide' by ruling party



Rządząca CNDD-FDD wywodzi się z rebelii z czasów burundyjskiej wojny domowej w latach 1993 do 2005. W 2001 r. w oddziałach doszło do podziału. Na czele jednej z frakcji stanął Nkurunziza, który ostatecznie w 2005 został zaprzysiężony na prezydenta.

W trakcie lat trwania rebelii, wielu nieletnich chłopców zostało zwerbowanych siłą do oddziałów. Jednym z nich był obecny kapłan, o. Jean de Dieu Bukuru.

Poniżej przypominamy rozmowę z o. Jeanem: