Na profilu papieża ukazały się jego następujące słowa: "W uchodźcach i wysiedlonych jest obecny Jezus. Jesteśmy wezwani, aby w ich twarzach rozpoznać Jego oblicze, które nas zapytuje. I to my będziemy tymi, którzy podziękują mu za to, że mogli Jemu służyć".

Profil Franciszka na Twitterze redagowany jest w dziewięciu językach, w tym także i języku polskim; jest obserwowany przez kilkadziesiąt milionów internautów.