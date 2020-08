Dokument w reżyserii Aleksandry Kutz, do którego zdjęci​a realizowano przez cztery lata w Puckim Hospicjum, założonym przez ks. Jana Kaczkowskiego, po raz pierwszy zostanie zaprezentowany publiczności 5 września 2020 roku w Warszawie, podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Film jest elementem prowadzonej przez Puckie Hospicjum kampanii „Ostatnie Chwile Szczęścia”. Ma ona na celu pokazanie, że – jak mówił ks. Jan Kaczkowski – „umieranie to etap życia, który można wypełnić sensem”.

„Jeszcze zdążę” to film o pięknym życiu. O dobrym życiu. Bohaterowie dokumentu Aleksandry Kutz uczą nas czym ono naprawdę jest, czym mogłoby być, gdybyśmy tylko zatrzymali się na chwilę: żeby popatrzeć, porozmawiać, przytulić się, odetchnąć. Może wtedy okazałoby się, że do szczęścia potrzeba nam o wiele mniej, niż sądzimy? Że wszystko, co naprawdę ważne jest tuż obok, w zasięgu ręki? To także film o miłości. Bo kiedy człowiek kocha zaczynają dziać się cuda. Autorka bez względu na chorobę przeciwstawia miłość, troskę i uważność. Śmierć jest tragedią, ale jej świadomość może być także trampoliną do pełniejszego, radośniejszego doświadczania każdego darowanego nam dnia. Na początek wystarczy, jak mówi jedna z bohaterek: “Być otwartym i uśmiechać się codziennie do życia”.

Reżyserka przez wiele miesięcy spotykała się i rozmawiała z odchodzącymi i ich bliskimi. Nie bała się trudnych pytań, nie unikała bolesnych emocji. W tej historii jest miejsce na żal, złość, strach, ale i na śmiech, na ulgę, na zaskakujące, niezwykłe doświadczenie prawdziwej wewnętrznej wolności.

Inspiracją do stworzenia filmu był przyjaciel Aleksandry Kutz, Jacek Szymczak, który sam był Podopiecznym Puckiego Hospicjum. Stworzenie filmu o miłości było ich wspólnym marzeniem, które po śmierci kolegi musiała zrealizować sama. Choć nie jest to typowa produkcja o uczuciach, z pewnością ich w niej nie brakuje.

Film jest elementem prowadzonej przez Puckie Hospicjum kampanii „Ostatnie Chwile Szczęścia”. Ma ona na celu pokazanie, że – jak mówił ks. Jan Kaczkowski – „umieranie to etap życia, który można wypełnić sensem”. Kampania „Ostatnie Chwile Szczęścia” to także zwrócenie uwagi na to, jakie są marzenia i pragnienia w obliczu śmierci. Dzięki darczyńcom hospicjum te marzenia stają się możliwe, a podążając za Anną, Urszulą czy Józefem my sami zaczynamy doceniać wagę drobnych gestów i najprostszych przyjemności.​​​​

Festiwal Millenium Docs Against Gravity, podczas którego będzie można obejrzeć film „Jeszcze zdążę”, odbędzie się w dniach 4-18 września w siedmiu miastach w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Część z filmów zostanie także zaprezentowana online - od 19 września do 4 października.

Premiera filmu „Jeszcze zdążę” odbędzie się 5 września 2020 o godz. 16 w kinie Kinoteka w warszawie. Po projekcji przewidziane jest spotkanie autorskie.

Kolejne projekcje: