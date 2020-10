Kilka dni przed nominacją Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego USA na stronie internetowej grupy People of Praise – wspólnoty charyzmatycznej, do której ma należeć nominowana sędzia i jej rodzina – dokonano ataku hakerskiego. Ktoś włamał się do bazy danych zawierającej dane nt. członków ekumenicznej grupy – poinformował jej rzecznik Sean Connolly w odpowiedzi na pytania agencji CNA o nieautoryzowaną aktywność na portalu wspólnoty.

Przedstawiciel religijnej społeczności zapewnił, że o incydencie, który określił jako „niepokojący zbieg okoliczności” powiadomiono federalne organy ścigania i członków wspólnoty.

Sędzia Barrett została nominowana do Sądu Najwyższego 26 września po tym, jak 18 września zmarła sędzia Ruth Bader Ginsburg. Wśród medialnych spekulacji charakteryzujących Barrett – 48-letniej katoliczki wychowującej z mężem siedmioro dzieci – wielu liberalnych komentatorów koncentrowało się na jej religijnej aktywności we wspólnocie People of Praise z Indiany, określając ją fałszywie jako sektę, której członkowie związani są tajnym porozumieniem i obowiązuje ich ścisła tajemnica na temat członkostwa.

Wspólnota People of Praise (Ludzie chwały) została założona w 1971 roku na fali licznych ruchów świeckich, które były odpowiedzią na soborowe wezwanie do większego zaangażowania laikatu w Kościele katolickim.

Grupa założycielska liczyła 29 członków, którzy przystąpili do „przymierza”, zobowiązując się do przestrzegania wspólnych zasad, przekazywania 5. proc. swoich rocznych dochodów na rzecz grupy i regularnego uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych oraz projektach ewangelizacyjnych i społecznych. Wspólnota liczy ok. 1700 osób i ma 22 filie na terenie USA, Kanady i Karaibów. Prowadzi szkoły oparte na nauczaniu katolickim.

Choć grupa określa siebie jako ekumeniczna, większość jej członków stanową katolicy. Mogą do nie jednak dołączyć ludzie z różnych wyznań chrześcijańskich. Każdy z nich może uczęszczać do wybranego przez siebie kościoła, w tym do różnych parafii katolickich.

„Wspólnoty przymierza” – protestanckie i katolickie – pojawiły się na całym świecie w latach 70. ub. wieku jako część wielkiego ruchu odnowy charyzmatycznej.

Pierwsza grupa, która zapoczątkowała odnowę charyzmatyczną w Kościele katolickim, powstała w 1967 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Zawiązanie wspólnoty nastąpiło podczas dni skupienia 17-19 lutego, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu w Pittsburghu. Doświadczyli oni chrztu w Duchu Świętym, któremu towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów. Młodzi katolicy otrzymali wtedy dar modlitwy w językach, prorokowania czy uzdrawiania.

Przesłuchania nominowanej sędzi Barrett w Senacie i głosowanie w sprawie jej nominacji do Sądu Najwyższego mają się odbyć jeszcze w tym miesiącu, na krótko przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami prezydenckimi. Jeśli kandydatura Barrett zyska akceptację, konserwatywne skrzydło będzie miało w Sądzie Najwyższym przewagę nad sędziami liberalnymi. Obrońcy życia mają nadzieję, że otworzy to możliwość ponownego rozpatrzenia prawnego precedensu „Roe przeciwko Wade”, który w 1973 r. utorował drogę do zalegalizowania aborcji na życzenie w USA.