Wielka Brytania: Szczepionka z aborcji, nie dla katolików  

Biskupi obawiają się, że do badań zostaną wykorzystane ludzkie komórki pochodzące z aborcji.

Zdaniem hierarchów wprowadzenie do obrotu szczepionki wyprodukowanej w ten sposób, byłoby brakiem poszanowania dla ludzkiej godności. Gdy produkt wejdzie do obrotu, wielu katolików będzie przeżywać dylemat moralny. Z jednej strony nie będą chcieli przyjąć szczepionki, która powstała w nieetyczny sposób, a z drugiej – będą chcieli chronić życie swoje i rodziny.

„Mamy obowiązek wyrazić obawy i zaapelować do władz, aby zapewniły szczepionki przygotowywane w sposób etyczny” – czytamy w oświadczeniu. Zdaniem wielu naukowców, w tym dr Stephena M. Hahna z amerykańskiej komisji ds. żywności i leków, w przygotowaniu szczepionki nie ma potrzeby wykorzystywania komórek pochodzących z aborcji.

Biskupi przypomnieli, że katolicka nauka społeczna chroni dobro każdego człowieka i uczy, że nie wolno nikomu szkodzić, tymczasem aborcja to zabójstwo. Zaznaczyli, że Papież Franciszek wezwał, aby szczepionka na COVID-19 była „dostępna dla wszystkich”. „Szczepionka, która powstała w sposób nieetyczny jest niedostępna dla katolików” – piszą biskupi.