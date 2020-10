Bp Edward Dajczak apeluje o modlitwę w intencji pojednania  

Publikujemy w całości treść apelu biskupa Edwarda Dajczaka.

Siostry i Bracia Drodzy Diecezjanie,

Jestem poruszony tym, co się dzieje w Polsce, na ulicach miast, między nami Polakami w minionych dniach w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dlatego chciałbym wszystkich wiernych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poprosić o szczególną wspólnotową oraz indywidualną modlitwę.

Zechciejmy jako diecezjanie stawać codziennie na modlitwie w godzinie miłosierdzia, w godzinie śmierci Jezusa, o godz. 15:00 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Szczególnie proszę o modlitwę w jutrzejszym dniu (tj. 28.10.2020 r.). Jest to święto św. Judy Tadeusza, który patronuje wszystkim szczególnie trudnym sprawom. Tego dnia w miejscu, w którym będziemy, odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 oraz o godz. 21:37 różaniec. Duszpasterzy proszę o to, aby świątynie były w tych godzinach otwarte.

Niech naszej modlitwie towarzyszą te szczególne intencje: o pojednanie w narodzie, za polityków wszystkich opcji politycznych, za rodziny spodziewające się dzieci, o poszanowanie wszelkiego życia, za rodziców, których dzieci umarły, za rodziców, którzy utracili swoje dzieci w dramatycznych okolicznościach, za rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, o mądrość i chęć poszukiwania prawdy dla wszystkich zabierających głos w trwającym sporze.

Siostry i Bracia,

Pamiętajmy jednak, że nie toczymy, jak nauczał św. Paweł, „walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić się w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 12-18a).

Św. Paweł w tym tekście przypomina nam, że chrześcijanin nigdy nie uważa za wroga drugiego człowieka, gdyż jego wrogowie to potęgi świata duchów, oczywiście zbuntowane przeciw Bogu i stąd wrogie człowiekowi.

Kochani, chcę podziękować Wam wszystkim za modlitwę i za świadectwo wiary, błogosławię Wam z całego serca oraz zapewniam o mojej modlitwie.