Abp de Moulins-Beaufort: mamy powody do obaw i do gniewu  

„Moim zdaniem mamy tu do czynienia z patologią religijną i polityczną, ale przede wszystkim religijną, trzeba to jasno powiedzieć. Patologia ludzi, którzy dają sobie wmówić, że zabijając kogoś, oddają chwałę Bogu. Jest to pod każdym względem przerażające. I jest to tym bardziej przerażające, że przybiera to postać tak okrutnych morderstw, zabójstw niemalże rytualnych. Odcięcie komuś głowy jest przecież przerażające. Wiemy skądinąd, że Państwo Islamskie chętnie się tym posługuje. Jest to akt o perwersyjnej oraz wręcz diabelskiej symbolice, który świadczy o patologii, która ogarnia umysł, serce, całą egzystencję człowieka. I ta patologia czy ideologia ma zasięg ogólnoświatowy. Ci, którzy ją propagują, są na całym świecie, korzystają z sieci społecznościowych – powiedział telewizji KTO abp de Moulins-Beaufort. (…) Politycy muszą zająć jasną postawę względem tej patologii, która nam zagraża. Muszą podjąć działania zarówno wewnątrz kraju, jak i w polityce zagranicznej. Bo w tym wypadku, te trzy zamordowane osoby są również ofiarą podżegania, którego dopuszczają się przywódcy niektórych krajów.“