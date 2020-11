Portugalia: Czasy dobrobytu minęły  

Zapaść gospodarcza i kryzys społeczny pogłębiają się również w Portugalii z powodu sytuacji związanej z obostrzeniami Covid-19. Caritas ma coraz większe trudności z reagowaniem na wszystkie prośby o pomoc. Prezes organizacji Eugénio Fonseca mówi o 49% wzroście zapotrzebowania na podstawowe środki do życia. Rozmawiał o tym z głową państwa Marcelo Rebelo de Sousa.

„Zwróciło się do nas ponad 50 tys. młodych ludzi z prośbą o pomoc. Są to ci, którzy w ostatnich miesiącach stracili pracę z powodu obostrzeń Covid-19. Wiele z nich to matki samotnie wychowujące dzieci” – powiedział Fonseca.

W odpowiedzi na kryzys Fonseca zwrócił się do instytucji państwowych o opracowanie krajowego planu walki z ubóstwem, obejmującego ulgi podatkowe i środki gwarantujące dostęp do mieszkań, opieki zdrowotnej i edukacji. Rząd w Lizbonie ma przyjąć poprawki do budżetu do 15 grudnia.