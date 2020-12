Spotkanie z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim zadebiutowało 21 grudnia kampanię „Święto Dobrej Książki Religijnej w Internecie 2020”. To unikatowy w skali całego kraju oraz w krajobrazie polskiego życia czytelniczego i rynku wydawniczego projekt dedykowany książce religijnej. To wspólny wysiłek organizacyjny najaktywniejszych oficyn wydawniczych produkcji zrzeszonych w ramach Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

SWK zaprasza czytelników do świata książki wydawców katolickich: na spotkanie z niezwykłymi opowieściami i ich bohaterami. W ramach projektu zaplanowano łącznie blisko 100 godzin spotkań z książką religijną.

W związku z niestabilną sytuacją epidemiczną wydarzenie zostało skoncentrowane wokół tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. W programie znalazły się: spotkania z ulubieńcami czytelników, dyskusje o najciekawszych tematach obecnych w literaturze religijnej ostatnich lat, audiobooki dla najmłodszych i dorosłych miłośników książek.

Pierwsze z 10 zaplanowanych spotkań autorskich przebiegło na dyskusji o kluczowych kwestiach społeczno-kulturowych, jak pozycja rodziny czy rola kobiety we współczesnym świecie i społeczeństwie. A przyczynkiem do tej rozmowy było albumowe wydawnictwo „Święta Rodzina” (Wydawnictwo Biały Kruk) – wspólne dzieło ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i uznanego fotografa Adama Bujaka.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych wyemitowano również rozmowę z prof. Wojciechem Roszkowskim. Rozmowa koncentrowała się wokół dwóch najnowszych książek z jego bogatego autorskiego dorobku: „Roztrzaskane Lustro” i „Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji”.

Pierwszy z dziesięciu dni – bo tyle będą trwały „obchody” tegorocznej odsłony „Święto Dobrej Książki Religijnej w Internecie” zakończył się prezentacją dyskusji wokół książki „Chrześcijaństwo w POPkulturze” – niezwykłej opowieści Krzysztofa Noworyty, artysty wizualnego i Marcina Makowskiego – dziennikarza tygodnika „Do Rzeczy”, publicysty Wirtualnej Polski, współpracownika „Dziennika Gazety Prawnej”.

W spotkaniu, które poprowadziła Katarzyna Supeł-Zaboklicka (Radio Warszawa) udział wzięli: dr Mira Jankowska - teolog, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, prof. dr hab. Aleksander Bańka - filozof, politolog, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, przewodniczący Rodziny św. Szarbela w Polsce.

Internetowy projekt SWK ma za zadanie podtrzymać tradycję Święta Dobrej Książki, jakim od ponad ćwierć wieku są Targi Wydawców Katolickich organizowane przez Stowarzyszenie.

– Nasza inicjatywa ma zrekompensować czytelnikom, przynajmniej częściowo, brak możliwości spotkań, z uwagi na uwarunkowania organizacji imprez masowych i publicznych w dobie pandemii COVID-19, z ulubionymi autorami nurtu religijnego. To również próba prezentacji najciekawszych wydawnictw, jakie ukazały się w ofercie rodzimych wydawnictw religijnych w bieżącym roku – zapowiada ks. Roman Szpakowski SDB, prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

„Święto Dobrej Książki Religijnej w Internecie 2020” to projekt skoncentrowany na promocji publikacji o tematyce religijnej za pośrednictwem dedykowanych dwóch platform komunikacyjnych:

Ten niezwykły czas, w tym roku spędzany w jeszcze bardziej, niż zazwyczaj, kameralnym i rodzinnym gronie, to moment wytchnienia – znakomita okazja do wyciszenia, a jednocześnie czas tradycyjnego spotkania z książką – jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków prezentów świątecznych. Dlatego SWK zdecydowało się zaproponować czytelnikom niezwykłą ofertę kulturalną nie tylko w okresie przedświątecznym, ale również w same Święta Bożego Narodzenia.

Najmłodszym zaproponowano niezwykłe książki w formacie audio, które w ciekawy i kreatywny sposób pomogą im spędzić czas wolny od przedszkolnych czy szkolnych obowiązków.

W ramach projektu „Święto Dobrej Książki Religijnej w Internecie 2020” czytelnicy będą mogli obejrzeć m.in. siedem paneli dyskusyjnych – poświęconych zarówno istotnym premierom wydawniczym 2020 roku, jak również dedykowanych ważnym tematom społeczno-kulturowym z obszaru życia religijnego, społecznego i kulturowego. W tej części programu nie zabraknie rozważań na temat popularnych w ostatnich latach tematów, takich jak rola chrześcijaństwa we współczesnej kulturze popularnej, analiza relacji między literaturą a filmem religijnym, kulturowy i wydawniczy fenomen polskiej powieści chrześcijańskiej na przykładzie twórczości Elżbiety Cherezińskiej, a także wspomnienia mniej znanych aspektów z życia, posługi i dokonań papieża Jana Pawła II oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W ramach projektu powstał również cykl „Wirtualna biblioteka wydawcy. Rozmowa z wydawcą i autorem”, na który złoży się 10 spotkań autorskich wzbogaconych udziałem reprezentanta wydawcy danej publikacji, który każdorazowo zdradzi czytelnikom ciekawe szczegóły procesu powstawania i wydawania danej pozycji książkowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się autorzy, którzy podczas tradycyjnych targowych spotkań, gromadzą wokół siebie liczne i wierne grono czytelników, m.in.: Małgorzata Nawrocka, Agata Puścikowska, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Wojciech Roszkowski, ks. Marek Drzewiecki, Adam Bujak.

Dzięki współpracy z oficynami: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, RTCK Nowy Sącz oraz Edycja Świętego Pawła zaprezentowanych zostanie również blisko 10 audiobooków.

Co najważniejsze, po premierowej emisji książki audio pozostaną udostępnione w serwisach YouTube i Facebook co najmniej do końca stycznia 2021 roku, tak aby zainteresowani słuchacze i czytelnicy mogli powrócić do nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Ponadto SWK i Radio eM Kielce zaproszą słuchaczy i czytelników do wysłuchania kilku wybranych odcinków audycji z cyklu „Tak Wierzę”. W każdym z odcinków prowadząca Katarzyna Bernat i jej goście rozmawiają o wyjątkowych pozycjach książkowych o tematyce religijnej: modlitewnikach, świadectwach wiary, czy niezwykłych wydawnictwach albumowych.

Harmonogram kolejnych transmisji:

22 grudnia (wtorek)

Godz. 17.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: Grzegorz Czerwicki

Niezwykłe spotkanie z autorem, który jest żywym przykładem dla wszystkich, że można żyć inaczej, lepiej, a nawet dobrze – mimo trudnej przeszłości i bolesnych osobistych doświadczeń. Jak podczas każdego ze spotkań z czytelnikami, i tym razem autor z pewnością podzieli się z odbiorcami swoją wiedzą i ogromną radością życia.

Godz. 20.30

„Jan Paweł II czy Karol Wojtyła? Dziedzictwo papieża Polaka wciąż nieodkryte”.

W dyskusji udział wezmą: Jolanta Sosnowska - autorka czterotomowej biografii św. Jana Pawła II „Hetman Chrystusa”, Adam Bujak - fotograf , Michał Senk - dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Prowadząca: Katarzyna Supeł-Zaboklicka (Radio Warszawa).

23 grudnia (środa)

Godz. 11.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: Agata Puścikowska

Książki znakomitej dziennikarki Agaty Puścikowskiej to świadectwa prawdziwego bohaterstwa wyjątkowych kobiet, zakonnic, o których oddaniu, odwadze i ofierze przez wiele dziesięcioleci mówiono stanowczo zbyt mało, zbyt cicho lub wręcz wcale.

Godz. 17.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: Małgorzata Nawrocka

Spotkanie pod hasłem „Jak powstają książki dla dzieci i młodzieży”. Rozmowa o książkach: „Dlaczego święty jest uśmiechnięty?”, „Pio. Chłopiec który wygrał”, „Mój malutki mszalik. Modlitwy dzieci w kościele”, cyklu: „Airam. Ostatnia Tajemnica. Powieść antymagiczna”, „Alhar, syn Anhara”, „Ariel, wnuk Alhara”.

Godz. 20.30

„Ważne, potrzebne i dobrze zrobione. Chrześcijańska Książka vs Film” - na przykładzie dzieła „Nieplanowane”. W dyskusji udział wezmą: Joanna Kuczborska - dziennikarka Katolickiego Radia Podlasie, o. Marek Kotyński - Akademia Katolicka w Warszawie oraz ks. Maciej Sarbinowski - salezjanin z Ośrodka Duchowości i Kultury w Ladzie, inicjator i pomysłodawca wizyty Abby Johnson w Polsce. Prowadząca: Katarzyna Supeł-Zaboklicka (Radio Warszawa).

24 grudnia (czwartek)

Godz. 11.00

Audiobook dla dzieci: Ks. Bogusław Zeman – „Przygody słonika Bombika” (Edycja św. Pawła)

„Przygody słonika Bombika” to zbiór pięciu opowieści o jedynym na świecie łaciatym słoniu. Każda z nich zaciekawia i bawi fabułą, ale także pomaga w rozwiązaniu trudnych dziecięcych problemów. „Bajka o łaciatym słoniu” – pomaga pokonać kompleks bycia innym.

„Wyprawa Bombika na Smoczą Górę” – prowadzi do zaakceptowania młodszego rodzeństwa. „Pustynna przygoda Bombika” – dotyczy nieposłuszeństwa wobec rodziców i uczy o mocy miłości i przebaczenia. „Bombik i Pralegenda” – pozwala znaleźć rozwiązanie w sytuacji przemocy wśród dzieci. „Tajna misja Bombika” – ukazuje prawdę o szkodliwości kłótni i o wartości współpracy w grupie. Łaciaty słoń Bombik przeżywa sytuacje, które w rzeczywistości spotykają nasze dzieci. Zmagając się z nimi, bajkowy bohater uczy dzieci, jak najlepiej radzić sobie z trudnościami, które niesie życie.

Lektor: ks. Bogusław Zeman SSP.

Czas trwania: 6 godz. 17 min.

Godz. 17.00

Audiobook dla dorosłych: Krzysztof Wostal, Agnieszka Majnusz –„Życie w zachwycie bez wzroku i słuchu” (Edycja św. Pawła)

Rozmówca, a zarazem bohater książki – Krzysztof jest osobą głuchoniewidomą, cierpiącą równocześnie na poważne uszkodzenie słuchu i wzroku. Mimo to czerpie z życia pełnymi garściami. Kończy studia, jego pasją są podróże, poznawanie nowych smaków i zapachów. Lubi dobrą muzykę, palenie sziszy, nie gardzi kuflem piwa, a nawet… próbuje jazdy na rowerze.

Jego historia udowadnia, że „trzeba dostrzegać i cenić swój stan posiadania i… nie użalać się nad sobą”. Że można widzieć i słyszeć więcej. A sekret i urok życia tkwią w podejściu do niego. Doskonałe rozwiązanie dla tych z nas, którzy szukają motywacji i przysłowiowego kopa!

Lektor: Julia Kołakowska-Bytner, Wojciech Żołądkowicz.

Czas trwania: 3 godz. 30 min.

Godz. 20.30

Audiobook dla dorosłych: Wanda Półtawska – „I boję się snów”

(Edycja Świętego Pawła)

Przejmujące wspomnienia Wandy Półtawskiej z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück powstały jako próba poradzenia sobie z trudnymi przeżyciami. Opis poniżenia i cierpienia oraz nieludzkich eksperymentów medycznych, jakim wśród wielu kobiet była poddawana autorka, ma na pewno wartość dokumentalną, jako prawda o ciemnej stronie człowieczeństwa. Niezwykle istotną cechą tych wspomnień jest jednak pokazanie wielkiej godności kobiety, która w świecie nieludzkiego upodlenia potrafi poświęcić się za innych, zachować zasady oraz szukać drogi przebaczenia.

Czyta: Czesława Monczka

Czas trwania: 7 godz. 18 min.

25 grudnia (piątek)

Godz. 11.00

Audiobook dla dzieci: Ks. Bogusław Zeman – „Skrzaty chwaty” (Edycja Świętego Pawła)

Audiobook z bajką o przygodach czterech skrzatów mieszkających w Tysiącletnim Lesie: Śnieguliczki, Sasanki, Maślaka i Chrobotka. Podstępny Mrokun z pomocą armii czarnych złowron zamierza zniszczyć Tysiącletni Las. Wtedy dzielne skrzaty postanawiają do tego nie dopuścić. Odkrywają, że siła dobra jest wielka i że dobrem można zwyciężyć każde zło. Dlatego z tej mądrej bajki wynika optymistyczny morał: siła dobra jest wielka i im więcej go na świecie, tym mniej pozostaje miejsca na zło. Na płycie nagrane są również piosenki, które dla dzieci śpiewa sam autor.

Lektor: Ks. Bogusław Zeman SSP.

Czas trwania: 1 godz. 24 min.

Godz. 17.00

Radiobook Radia Warszawa: „Spotkania z Prymasem Tysiąclecia”, autor: Leszek Rysak.

Czcigodny Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński nazywany Prymasem Tysiąclecia odcisnął niezwykły ślad w życiu Polski w czasach zniewolenia stając się symbolem suwerennej Ojczyzny. Postrzegany jako wielki autorytet i postać z piedestału przede wszystkim był otwartym na świat i ludzi ciepłym człowiekiem, dającym niezwykłe świadectwo kapłanem.

„Spotkania” odsłaniają jego wielowymiarowość, głębię, mądrość i ogromne serce. W tej niezwykłej radiowej produkcji swoje świadectwo o ks. Stefanie kardynale Wyszyńskim przekazują osoby, które spotkały Prymasa Tysiąclecia na różnych etapach swojego życia – bezpośrednio lub poprzez jego dzieła. Opowiadają, jakim był człowiekiem, kapłanem, biskupem i prymasem, a także krewnym i szefem.

Godz. 20.30

Tak Wierzę: „Przy stole z Papieżem Franciszkiem”. O książce rozmawiają Katarzyna Bernat i ks. dr Jan Nowak, redaktor naczelny Wydawnictwa Jedność.

26 grudnia (sobota)

Godz. 11.00

Audiobook dla dzieci: Bp Antoni Długosz – „Pismo święte dla dzieci. Dobry Bóg mówi do nas” (Edycja Świętego Pawła)

Znany i lubiany przez dzieci, jak i przez dorosłych biskup Antoni Długosz zaprasza do wędrówki w świat Biblii. Prawie sto opowieści biblijnych pochodzących z bestsellerowej książki o tym samym tytule, czytanych przez biskupa Antoniego, to trafiająca do dziecięcej wyobraźni prawda o Bogu, bez niezrozumiałych słów, ale również bez zbędnego infantylizmu. Doskonała pomoc dla rodziców i katechetów w procesie wprowadzania naszych milusińskich w świat biblijnych opowieści.

Lektor: bp. Antoni Długosz, Marek Ślosarski.

Czas trwania: 6 godz. 22 min.

Godz. 17.00

Radiobook Radia Warszawa: „Wywiad z człowiekiem”; autor: Paweł Kęska

Opowieści, które znalazły się w tym utworze, zostały „wyjęte z żywiołu codzienności”. To autorski wybór z cyklu już ponad dwustu wywiadów ukazujących się co tydzień na antenie Radia Warszawa. Są to rozmowy ze zwykłymi ludźmi, których twarze nigdy nie

zagoszczą na pierwszych stronach gazet. „Wywiad z człowiekiem” to jednak przede wszystkim długa sekwencja spotkań, wzruszeń i myśli obejmujących ludzkie życie. To tętniące prawdą ludzkie historie. Mocne, wzruszające, zaskakujące, szczere do bólu, do śmiechu i do łez. Znajdziemy tu opowieść o Domu, o Miłości, o Wojnie, o Niepełnosprawności, o Wierze, Śmierci, a nawet o Drzewach, które przywodzą na myśl raj, za którym tęsknimy.

Godz. 20.30

Radiobook Radia Warszawa: „Wolność”, autor: ks. Marek Dziewiecki

Każdy z nas pragnie żyć w wolności. To jedna z największych aspiracji ludzi w XXI wieku. To także pragnienie Boga, który chce, byśmy żyli w wolności Dzieci Bożych i wybierali drogę błogosławieństwa. Mimo to współczesny człowiek stał się niemal synonimem uzależnionego, czyli kogoś, kto tak nieroztropnie korzysta z wolności, że ją traci. Radiobook „Wolność” pomaga zrozumieć szanse i zagrożenia związane z wolnością oraz wyjaśnia, dlaczego naprawdę wolni jesteśmy wtedy, gdy używamy wolności po to, by kochać i w żadnym innym celu.

27 grudnia (niedziela)

Godz. 11.00

Audiobook – niespodzianka (Wydawnictwo Sióstr Loretanek)

Godz. 17.00

Tak Wierzę: „Franciszek i jego świat w malarstwie Giotta”. O książce rozmawiają Katarzyna Bernat i ks. dr Jan Nowak, redaktor naczelny Wydawnictwa Jedność.

Godz. 20.30

Tak Wierzę „Modlitewnik - Za tych co odeszli”. O książce rozmawiają: Katarzyna Bernat i Hubert Wołącewicz z Wydawnictwa Jedność.

28 grudnia (poniedziałek)

Godz. 11.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: dr hab. Rafał Łatka

Rozmowa ta przeniesie czytelników i słuchaczy do czasów PRL i odsłoni niejedną tajemnicę niezwykle skomplikowanych stosunków na linii państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej tego okresu historii rodzimej państwowości.

Godz. 17.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: Adam Bujak

Spotkanie wokół książek związanych z osobą św. Jana Pawła II. Czytelników i słuchaczy czeka poznania jedynego w swoim rodzaju spojrzenia fotografa, bezpośredniego obserwatora

i prawdziwego świadka historii.

Godz. 20.30

„W pogoni za POLSKĄ powieścią chrześcijańską! O powieściach Elżbiety Cherezińskiej”.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. analizie rynku współczesnych religijnych powieści historycznych książki katolickiej – jakie nurty i książki dominują? Jakie postulaty chrześcijańskie podnosi współczesna powieść religijna” Jaki model bohatera kreuje?

W dyskusji udział wezmą: Małgorzata Nawrocka - dziennikarka, pisarka, autorka powieści fantasy, Aleksandra Mazur - autorka powieści „ASZERAT”, Maciej Marchewicz – dyrektor wydawniczy oficyn: Fronda i Zona Zero.

Prowadząca: Katarzyna Supeł-Zaboklicka (Radio Warszawa).

29 grudnia (wtorek)

Godz. 11.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: ks. Marek Drzewiecki

Spotkanie wokół książek „Wolność czy zniewolenie, czyli Bóg mnie nie ogranicza”, „Nie lękaj się, czyli współczesne lęki ludzi wiary”, „Miłość wymaga czystości”, „Gdy oddalamy się od Boga”.

Godz. 17.00

Tak Wierzę: „Człowiek Krzyża”. O książce rozmawiają Katarzyna Bernat i ks. dr Jan Nowak, redaktor naczelny Wydawnictwa Jedność.

Godz. 20.30

„Co czytał Prymas Tysiąclecia? Niezłomny w złamanych czasach - o Kardynale Wyszyńskim, prymasie Tysiąclecia”. W dyskusji udział wezmą: Leszek Rysak - historyk i nauczyciel, o. Mariusz Tabulski OSPPE - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów (WSDZ), Grzegorz Polak - wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Prowadząca: Katarzyna Supeł-Zaboklicka (Radio Warszawa).



30 grudnia (środa)

Godz. 11.00

Tak Wierzę: „Co powinieneś wiedzieć o Biblii, Jezusie, Ziemi Świętej”. O książce rozmawiają Katarzyna Bernat i ks. dr Jan Nowak, redaktor naczelny Wydawnictwa Jedność.

Godz. 17.00

„Wirtualna biblioteka wydawcy”: prof. dr hab. Andrzej Nowak

Spotkanie wokół książki „Klęska Imperium Zła. Rok 1920”. Jeden z najznamienitszych obecnych erudytów odsłania w tej publikacji kulisy zmagań militarnych, politycznych oraz społecznych. Rozmowa z autorem stanowić będzie prawdziwie niezwykłe podsumowanie jubileuszu „Cudu nad Wisłą”.

„Święto Dobrej Książki Religijnej w Internecie 2020”

Czas i miejsce: 18-30 grudnia 2020 r. / Youtube, Facebook.

Organizator: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Partnerzy: Edycja Świętego Pawła, RTCK Nowy Sącz, Wydawnictwo Biały Kruk, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Sióstr Loretanek Radio eM (Kielce).