Maciej Zięba OP urodził się w 1954 r. we Wrocławiu. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 pracował naukowo w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 1988 uzyskał licencjat z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).



Był doktorem filozofii (obronił na Wydziale Filozofii PAT pracę pt. "Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki 'Centesimus annus'"), znawcą nauczania społecznego Kościoła.



Od 1973 roku związany z opozycją demokratyczną. Był działaczem, a od 1978 wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Następnie od sierpnia 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” oraz doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (następnie Założycielskiego) NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu. Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Solidarności Dolnośląskiej” oraz dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”.

W sierpniu 1981 wstąpił do zakonu dominikanów. Śluby wieczyste złożył 21 września 1986, a święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1987 r.

Przeczytaj ostatni wywiad dla GN o. Macieja Zięby:



Współpracował od początku z "Gazetą Wyborczą" (rubryka "Arka Noego"). W latach 1990-1995 był stał na czele dominikańskiego wydawnictwa "W Drodze". W 1995 r. założył i został dyrektorem Instytutu Tertio Millennio w Krakowie, którego celem jest po dziś dzień popularyzacja nauczania społecznego Kościoła, w tym szczególnie nauczania św. Jana Pawła II, a także promocja wartości w życiu publicznym.



W latach 1998-2006 o. Zięba był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. W 1999 r. z nominacji Jana Pawła II został członkiem Synodu Biskupów Europy. W 2001 r. został członkiem Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski. W 2003 mianowany został przez Jana Pawła II konsultorem Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".



Był jednym z organizatorów i w latach 2007-2010 dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, którego zadaniem jest upowszechnienie dziedzictwa “Solidarności”; w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.



Od początku lat 90. o. Zięba uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach międzynarodowych. Wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach w Polsce, USA, Niemczech, Włoszech, Czechach, Litwie, Estonii i na Ukrainie. Jednym jego ostatnich publicznych występów był wykład wygłoszony w październiku br. podczas zorganizowanej przez KAI konferencji “Jan Paweł II - niepodległość ducha”. Podkreślał wówczas konieczność realizowania przez Kościół w Polsce wskazania papieża Wojtyły, że chrześcijanie mają prowadzić dialog nie tylko między sobą ale też z całą kulturą i cywilizacją, również z niewierzącymi.



Ojciec Maciej Zięba był autorem wielu książek, m.in. "Demokracja i antyewangelizacja", "Niezwykły pontyfikat", "Papieże i kapitalizm", "Biel z dodatkiem czerni".

W październiku tego roku wydał książkę “Pontyfikat na czasy zamętu. Jan Paweł II wobec wyzwań Kościoła i świata”. Jej celem, jak pisał we wstępie, jest pokazanie aktualności przesłania Jana Pawła II i tego, że “jego postawa, jego myślenie oraz działania także dziś mogą wiele nam pomóc w rozumieniu chrześcijańskiego powołania oraz Kościoła i świata”. Książkę tę pisał, jak sam zaznaczył, w trudnym czasie paru pobytów w szpitalu i niełatwej rekonwalescencji.



Za działalność w opozycji demokratycznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019).