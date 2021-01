Abp Ryś: Kościół jest w świecie przedłużeniem Maryi  

- 18 grudnia 1980 roku ks. bp Józef Rozwadowski wydał dekret erygujący parafię Matki Boskiej Jasnogórskiej na łódzkim Widzewie. Dekret wszedł w życie 1 stycznia 1981 roku i wszystko się rozpoczęło. Na pustym placu, który został poświęcony 12 kwietnia 1981, roku zaczęli gromadzić się ludzie wokół postanowionego nań krzyża, a był to znak wspólnoty budującego się kościoła parafii M.B. Jasnogórskiej. Dziś po 40 latach od tamtej chwili gromadzimy się w tej pięknej świątyni – mówił, wprowadzając do Mszy świętej, ksiądz proboszcz Grzegorz Jędraszak.

Uroczystej sumie przewodniczył metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś.

Wskazując na Maryję, która jest patronką widzewskiej parafii, hierarcha powiedział: "Maryja poczęła Syna Bożego w swoim łonie, i kiedy Go zrodziła, dała Mu ciało, dała Mu twarz. To nie jest historia przeszła. To jest historia, która się dzieje. Jeśli św. Paweł nie mówi w swoim liście 'Maryja', ale 'Niewiasta', to chce powiedzieć, że dzisiaj tą 'niewiastą', z której rodzi się Syn Boży, jest Kościół. Kościół jest Matką, Dziewicą - Matką. Kościół jest w świecie przedłużeniem Maryi".

- Ludzie chcą dzisiaj widzieć Jezusa, a nie wystarczy im tylko o Nim mówić. Ludzie chcą zobaczyć twarz Jezusa na obliczu Kościoła! Czy patrzyliście dzisiaj w lustro? Człowiek patrzy w lustro, a pytanie, które dociera do niego z dzisiejszą liturgią słowa, brzmi: czy to, co widzisz w tym lustrze, przypomina twarz Jezusową? Czy ludzie, którzy ciebie widzą, mają to doświadczenie głębokiego szczęścia, bo zobaczyli coś z Boga, zmienia relacje między nimi i wprowadza pokój? – pytał arcybiskup.

Kończąc homilię, łódzki metropolita pytał: "czy dajecie Bogu ciało wzorem Maryi? Czy Bóg ma to szczęście z was wyprowadzać swojego wcielonego Syna? Czy ludzie, którzy patrzą na was - ci, którzy być może nie chodzą do tego kościoła, ale żyją obok was – czy patrząc na was, mogą się czegokolwiek dowiedzieć o Bogu? Cokolwiek z Boga w was zobaczyć? Czy twarz Boga jest na waszym obliczu wyraźna? Czy może zatarta, zniekształcona, a może całkowicie zakryta?".

Po homilii abp Ryś dokonał poświęcenia nowej ściany ołtarzowej w prezbiterium świątyni.

Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej na Widzewie Wschodzie została erygowana dekretem bp Józefa Rozwadowskiego 1 grudnia 1981 roku. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. parł. Zdzisław Wójak. Kościół zbudowano wg projektu arch. Stefana Kuryłowicza, arch. Waldemara Szczerby. Prace rozpoczęto w 1983 r. Styl współczesny, wnętrze przygotowane do wymogów liturgii posoborowej, konstrukcja dachu oparta na widocznym od dołu stylizowanym krzyżu, wspartym na 10 filarach i murach kościoła, jedna wieża z tarasami widokowymi. Poświęcenia świątyni dokonał abp Władysław Ziółek 2 IX 1996 r., a konsekracji 30 X 2011 roku.