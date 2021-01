Z powodu epidemii Orszak Trzech Króli 2021 w Polsce w nowej odsłonie  

Hasłem tegorocznego Orszaku Trzech Króli są słowa z jednej z Pieśni Jana Kochanowskiego: "Panu dzięki oddawajmy".

"Papież Franciszek zachęca nas w swoim nauczaniu do czerpania z dorobku kulturowego przeszłych pokoleń, do sięgania po mądrość i bogactwo myśli naszych przodków, w związku z tym Orszak 2021 nazywamy "literackim" ciesząc się, że w strofach polskich poetów mogliśmy odnaleźć fragmenty, z których możemy korzystać w jasełkowych scenach" - napisali organizatorzy.

Wspomnieli również, że tegoroczne hasło nawiązuje do dziesiątej rocznicy ustanowienia 6 stycznia dniem wolnym od pracy. "Cieszymy się, że możemy w pełni świętować uroczystość Objawienia Pańskiego zwracając uwagę, że Bogu należy się wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzymujemy: życie, wiarę, rodzinę, Ojczyznę, a także za trudności, z którymi przychodzi nam się zmierzyć" - zaznaczyli organizatorzy.

W związku z epidemią w tym roku nie zostanie zorganizowany Orszaku Trzech Króli tak, jak w ubiegłych latach, przy wielotysięcznej publiczności i kilkuset aktorach. Zaproponowano natomiast cztery nowe formy. Jako pierwszy Piotr Giertych wskazał "mini-orszaki". "Zamiast jednego dużego wydarzenia w mieście, można zorganizować mniejsze, np. w parafii, w domach kultury, czy szkołach w postaci jasełek lub spotkania kolędowego" - zauważył. Zapowiedział jednocześnie, że fundacja wyśle na nie korony i śpiewniki.

Drugi pomysł to spacer orszakowy po trasie, którą dotychczas przechodzono. "Poszczególne rodziny mogą przejść tę trasę wykonując specjalne zadania i poznając historię Trzech Króli" - powiedział Giertych.

"6 stycznia na stronie Fundacji zamieszczone zostaną materiały do gry dla wszystkich chętnych, którzy będą mogli do 10 stycznia wziąć udział w "Spacerze" po zeszłorocznej trasie Orszaku lub rozwiązać zadania +Spaceru Orszakowego+ w domu" - poinformowała fundacja Orszak Trzech Króli.

Trzecia propozycja nawiązuje do starej tradycji spotkań w rodzinach czy salach parafialnych, podczas których wspólnie śpiewano kolędy. Nazwano ją "orszak kolęd". Natomiast czwarty pomysł to "orszakowy challenge kolędowy". "Zachęcamy do tego, by rodziny nagrały się, kiedy śpiewają kolędę w domu, w rodzinnym gronie i wezwały do kolejnego odśpiewania kolęd swoich znajomych, 3 inne rodziny. W ten sposób powstanie łańcuszek ludzi śpiewających kolędy" - wyjaśnił przewodniczący fundacji Orszak Trzech Króli.

W Warszawie Orszak Trzech Króli odbędzie się w tym roku w formie symbolicznej. Nie chcąc tworzyć zgromadzenia nie zostaną zbudowane sceny, nie zostaną rozdane korony i śpiewniki. Orszak rozpocznie kard. Kazimierz Nycz modlitwą Anioł Pański na pustym Placu Zamkowym. Następnie Trzej Królowie wsiądą do królewskiego pojazdu i wyruszą w stronę Placu Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce.

Poinformowano, że w stolicy Orszak będzie składał się z pięciu osób. "Trzej Królowie będą mieli wspólny pojazd w kształcie łodzi z wysokimi masztami, na których będą powiewać flagi w trzech orszakowych kolorach. Zostaną tam także umieszczone trzy trony królewskie, a przed każdym z nich jeden z darów: mirra, kadzidło i złoto. Łódź będzie ciągnięta samochodem osobowym z pl. Zamkowego i za Gwiazdorem dotrą na pl. Piłsudskiego, gdzie odbędzie się jedynie symboliczny pokłon.

Pochód Orszaku będzie można śledzić w Internecie na stronie www.orszak.org. Rozpoczęcie transmisji nastąpi 6 stycznia o g. 12.00. W tym czasie będzie można również obejrzeć wcześniej przygotowane materiały reportażowe opowiadające o Orszaku Trzech Króli.

"Ta barwna artystyczna narracja wzbogacona śpiewem kolęd i jasełkowych inscenizacji jest wyrazem naszej wdzięczności oraz sposobem świętowania +Epifanii+ w rodzinie i we wspólnocie Kościoła, choć w tym roku - z wiadomych powodów w mniejszych zgromadzeniach i zmienionej formie, ale - jak zawsze w atmosferze radości i życzliwości" - napisał kard. Kazimierz Nycz w przesłaniu z okazji tegorocznej uroczystości Objawienia Pańskiego.

"Dziękujmy Bogu za ten świąteczny dzień, za literaturę, która jest częścią narodowej kultury, za dobro, które dzieje się wokół nas i przez nas, ale i za trudności, z którymi musimy się zmierzyć" - dodał metropolita warszawski dziękując organizatorom i uczestnikom, którzy "tworzą to wyjątkowe dzieło ewangelizacji".

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także +świętem Epifanii+ lub +świętem Trzech Króli+. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele Wschodnim, zaś w IV wieku w Kościele Zachodnim). Od 2011 roku jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Obchodom uroczystości towarzyszy wystawianie jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowościach w kraju. Podobne orszaki organizowane są obecnie także za granicą. Najważniejszym punktem świętowania jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.