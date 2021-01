Mamy w Polsce prawie 1,5 mln zgłoszeń gotowości do zaszczepienia się  

Do poniedziałku, do godz. 14 mamy 1 mln 470 tys. zgłoszeń gotowości do zaszczepienia się; udało się już uruchomić rejestrację terminów na szczepienia w ponad 5,5 tys. punktach - przekazał w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.