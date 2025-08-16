Ambasadorzy krajów UE będą rozmawiać o szczycie Trump-Putin

Potem rozmowę online mają odbyć też europejscy przywódcy.
Ambasadorzy krajów Unii Europejskiej będą rozmawiać w sobotę o godz. 8:30 czasu brytyjskiego (godz. 9:30 czasu polskiego) o spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce - podała telewizja Sky News, powołując się na źródło unijne.
Brytyjska stacja ustaliła także, że przywódcy europejskich państw i prezydent Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie spotkają się wirtualnie tego samego dnia, ale o późniejszej porze.
Oczekuje się, że zgodnie z zapowiedziami, Trump przeprowadzi w sobotę rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz innymi europejskimi przywódcami.
W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytanie kierowane przez dziennikarzy.
Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali oni żadnych konkretnych uzgodnień.
Z Londynu Marta Zabłocka
Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.