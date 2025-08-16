Ambasadorzy krajów UE będą rozmawiać o szczycie Trump-Putin

Ambasadorzy krajów Unii Europejskiej będą rozmawiać w sobotę o godz. 8:30 czasu brytyjskiego (godz. 9:30 czasu polskiego) o spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce - podała telewizja Sky News, powołując się na źródło unijne.

Brytyjska stacja ustaliła także, że przywódcy europejskich państw i prezydent Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie spotkają się wirtualnie tego samego dnia, ale o późniejszej porze.

Oczekuje się, że zgodnie z zapowiedziami, Trump przeprowadzi w sobotę rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz innymi europejskimi przywódcami.

W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytanie kierowane przez dziennikarzy.

Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali oni żadnych konkretnych uzgodnień.

Z Londynu Marta Zabłocka