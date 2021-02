Szczepionka firmy AstraZeneca mniej skuteczna, ale...  

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że na podstawie rekomendacji Rady Medycznej podjęta została decyzja o wykorzystywaniu szczepionki firmy AstraZeneca w grupie osób od 18 do 60 lat.

"W konsekwencji również rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, tzn. nauczycieli. W pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy I-III, czy nauczycieli przedszkolnych. Do tego projektu szczepień rozpoczęliśmy od wczoraj przygotowania" - powiedział Dworczyk.

Przekazał, że w przyszłym tygodniu spodziewana jest pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej, przyznała, że taka rekomendacja rady wynika z dostępnych informacji o tej szczepionce.

"Producent nie przeprowadził rzetelnych badań na osobach starszych, z wielochorobowością oraz u ozdrowieńców. Dlatego rekomendujemy wykorzystywanie tej szczepionki u osób od 18. do 60. roku życia. Kraje europejskie różnie do tego podchodzą, ale tam też zapadają podobne decyzje, np. o górnej granicy wieku na poziomie 55 czy 65 lat" - podkreśliła Marczyńska.

Szczepionka w pierwszej kolejności ma trafić do nauczycieli.

"W innym razie czekaliby oni na produkt Pfizera bądź Moderny znacznie dłużej. To prawda, że ta szczepionka AstraZeneca zabezpiecza przed zachorowaniem ok. 60 procent osób. Wszystkie zabezpiecza natomiast przed ciężkim przebiegiem, a także możliwym zgonem. Oczywiście jej przyjęcie jest dobrowolne. Każdy nauczyciel może czekać na inny produkt, ale ten będzie dostępny znacznie później, zgodnie z harmonogramem szczepień. W najbliższych tygodniach możliwe będzie podanie pierwszej dawki większości pedagogów. Wynika to z zadeklarowanego poziomu dostaw. Druga dawka w przypadku tego produktu podawana jest po ok. 4 tygodniach" - podkreśliła prof. Marczyńska.

Szczepienia nauczycieli jej zdaniem znacznie przyspieszą powrót do szkół wszystkich dzieci. W tym momencie najbardziej realny wydaje się w najbliższych tygodniach powrót jedynie uczniów klas ósmych i maturalnych.

Prof. Marczyńska potwierdziła, że to najbardziej prawdopodobny scenariusz, który będzie możliwy po powtórzonych testach wśród nauczycieli klas I-III.

Pytana o inne rozwiązania związane z luzowaniem obostrzeń przyznała, że Rada Medyczna uważa za dość bezpieczne otwarcie hoteli. Oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego.

"Taką opinię przekazaliśmy rządowi. W branży hotelarskiej ponowne otwarcie jest możliwe. Jaka będzie jednak decyzja w tej sprawie? Tego nie wiem" - dodała.

Rada rekomenduje również otwieranie w reżimie sanitarnym instytucji kultury np. kin i teatrów. Nie ma pozytywnej rekomendacji dla ponownego otwarcia restauracji.

"Naszym zdaniem konieczny jest jednak dialog rządu z tą branżą. Podjęcie takiego wskazaliśmy jako możliwość poszukiwania jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Restauratorzy wiedzą, co mogą zaproponować. Może ich doświadczenie pozwoli znaleźć rozwiązanie dotyczące takiego kontrolowanego otwarcia" - wskazała prof. Marczyńska.

Pytana o branżę sportową przyznała, że najbezpieczniej jest otworzyć baseny i korty tenisowe. Zamknięcia stoków narciarskich rada nie rekomendowała nawet wcześniej.