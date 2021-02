Ministerstwo Edukacji i Nauki podało także, że w trybie stacjonarnym w piątek pracowało 15 068 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 98,5 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowały 54 przedszkola, a 178 w trybie mieszanym.

Dane te pokazują stan z piątku z godz. 13.00 i pochodzą od kuratorów oświaty.

Przez dwa tygodnie - od poniedziałku 18 stycznia, kiedy uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej, do piątku 29 stycznia - liczba szkół podstawowych, w których nauka w klasach I-III prowadzona jest w trybie innym niż stacjonarny, a także przedszkoli i placówek przedszkolnych, wzrastała. W poniedziałek i wtorek zmniejszyła się, by od środy znów zacząć rosnąć.

Liczba szkół podstawowych, w których uczniowie klas I-III w piątek uczyli się w trybie innym niż stacjonarny była najwyższa od 18 stycznia, gdy uczniowie z tych roczników wrócili do nauki w szkołach.

Tak samo liczba przedszkoli i placówek przedszkolnych, w których w piątek zajęcia odbywały się w formie innej niż stacjonarna była najwyższa od 18 stycznia.

W piątek w stosunku do czwartku liczba szkół pracujących w sposób zdalny zmniejszyła się o jedną, ale liczba szkół pracujących w sposób mieszany zwiększyła się o dziewięć. Liczba przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących w sposób zdalny zwiększyła się o osiem, a pracujących w sposób mieszany zmniejszyła o trzy.

W czwartek nauka w trybie stacjonarnym dla klas I-III prowadzona była w 14 148 szkołach podstawowych, czyli 98 proc. podstawówek. W 38 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 257 w trybie mieszanym.

W czwartek w trybie stacjonarnym pracowały 15 073 przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego, czyli 98,5 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 46 przedszkoli, a 181 w trybie mieszanym.

O przejściu szkoły, przedszkola lub placówki wychowania przedszkolnego na tryb pracy inny niż stacjonarny decyduje organ prowadzący, za zgodą sanepidu, po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.

Jak zapewnia MEiN, sytuacja w szkołach podstawowych i w przedszkolach jest monitorowana.

18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. W dniu powrotu nauka w trybie stacjonarnym prowadzona była 14 383 szkołach podstawowych, tj. w 99,6 proc. z nich. W 9 szkołach podstawowych w klasach I-III odbywała się w trybie zdalnym, a w 51 w trybie mieszanym, gdzie część uczniów uczy się w szkole, a część na odległość.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.

18 stycznia w trybie stacjonarnym pracowały 15 222 przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego, czyli 99,5 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 28 przedszkoli, a 50 w trybie mieszanym.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie.