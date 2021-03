Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny został jednogłośnie wybrany na sekretarza generalnego Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US - największej organizacji pro-life w Europie.

Przeczytaj też:

25 marca, ze względu na pandemię, obyły się on-line Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US oraz corocznie organizowany w Parlamencie Europejskim „Tydzień dla Życia”.

W trakcie spotkania poszczególni członkowie Federacji przedstawiali sytuację obrony życia w ich krajach. Omówiono także roczny plan pracy - każdego miesiąca Federacja skupi się na innym temacie, w który zaangażować ma się inny kraj. W kwietniu podjęty będzie temat klauzuli sumienia z medycznego i z prawnego punktu widzenia, a w kolejnych m.in. wartości ludzkich, współczesnego ojcostwa i macierzyństwa.

Federacja ma nadzieję, że do jesieni pandemia ustanie i możliwa będzie organizacja dorocznego Forum ONE OF US, które planowane jest w październiku w Portugalii. Natomiast w listopadzie w Polsce wstępnie przewiduje się roczne seminarium Platformy Kulturalnej.

W czasie czwartkowego Zgromadzenia Ogólnego wybrano także komitet wykonawczy Federacji, który aktualnie reprezentują członkowie pochodzący z dziesięciu krajów. Wśród nich znalazł się m.in. Alojz Peterle – pierwszy premier Słowenii i wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezydentem Federacji został ponownie wybrany Jaime Mayor Oreja - były Minister Spraw Wewnętrznych Hiszpanii, europoseł i wiceprzewodniczący Partii Ludowej, a sekretarzem generalnym jednogłośnie na drugą kadencję Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny.

W czasie zgromadzenia przyjęto do Federacji ONE OF US także nowe organizacje członkowskie z Czech, Węgier, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Aktualnie Federację tworzy ok. 70 organizacji z 28 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 miliony głosów Europejczyków pod postulatem zakończenia finansowania ze środków publicznych UE aborcji (szczególnie w krajach trzeciego świata) oraz eksperymentów na embrionach ludzkich. Jest największą tego typu organizacją w Europie. Należą do niej m.in. Fundacja JEDEN Z NAS oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny.