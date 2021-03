Bp Bryl: Dla Kościoła zawsze ważny jest konkretny człowiek  

W kazaniu biskup kaliski zaznaczył, że szczególnie w tych trudnych czasach niepokoju, zamętu i niepewności wiara jest umocnieniem, wsparciem i daje nadzieję. - Dzisiaj wyznajemy, że Jezus Dobry Pasterz jest obecny w Kościele, który żyje w diecezji kaliskiej. Wyznajemy, że wspólnota ta jest dla Niego droga, cenna, ukochana, że ją prowadzi od prawie 30 lat, że jej błogosławi i pragnie jej dobra. Jezus żyje w tej wspólnocie, przychodzi do każdego, kto tworzy tę społeczność. Przychodzi nade wszystko w Eucharystii, w innych sakramentach, błogosławieństwach, ale także w dziełach miłosierdzia i solidarności, przychodzi przez swoje sługi diakonów, prezbiterów i biskupów – powiedział celebrans.

Akcentował, że historia diecezji kaliskiej to dzieje błogosławieństwa, to wydarzenia diecezjalne, parafialne, wspólnotowe, to osobiste doświadczenia i przeżycia, ale nade wszystko dzieje Boga, który jest blisko. - Dzisiaj chcemy uwielbiać obecnego i działającego Boga, Jego błogosławieństwo i łaskę, u początków i na poszczególnych etapach rozwoju naszej diecezji. Chcemy dziś także wspominać tych, którzy otwarci na Boże działanie stali się pasterzami, przewodnikami, budowniczymi i liderami tej wspólnoty, a także wszystkich zaangażowanych w różnych miejscach i czasie – zaznaczył kaznodzieja.

Wskazywał, że w diecezji miały miejsce sytuacje trudne i bolesne. - Niestety w Kościele doświadczamy także naszej słabości, niedoskonałości i upadków. Ufając, że miłość jest większa niż grzech wołamy o Boże miłosierdzie. Chcemy prosić o przebaczenie, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób zostali skrzywdzeni. Chcemy wszystkie te sprawy w duchu prawdy poddać ocenie i podjąć stosowne konsekwencje. Chcemy podjąć wszystko co w naszej mocy, jednocześnie pokornie prosząc o łaskę, aby takie doświadczenia nie miały miejsca – mówił ordynariusz kaliski.

Patrząc w przyszłość biskup kaliski zaproponował wspólnocie Kościoła kaliskiego pięć priorytetów.

Pierwszym z nich ma być coraz głębsze poznawanie Jezusa Chrystusa, który jest jedynym fundamentem wszelkich działań w Kościele.

Kolejny priorytet to wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii. - W świecie, w którym pojawia się tak wiele myśli, idei, poglądów chcemy iść drogą wierności Ewangelii Jezusa Chrystusa, wierności Jego nauczaniu, które podejmuje i pogłębia refleksja Kościoła poprzez wieki. Prawda którą przyniósł Chrystus daje życie, wyzwolenie i zbawienie. Dzisiaj razem módlmy się o otwartość w przyjęciu Ewangelii, wierność w życiu według jej wskazań, umiejętność i odwagę w głoszeniu, oraz stałość w jej obronie – wskazywał hierarcha.

Zachęcał, aby wspólnota diecezjalna i wszystkie wspólnoty ją tworzące stawały się miejscami spotkania, podejmowanego w szacunku, miłości i zrozumieniu. - Chcemy uczyć się dostrzegać człowieka w jego konkretnej sytuacji, nie w takiej jak byśmy chcieli by był, ale w jakiej jest rzeczywiście, chcemy być z człowiekiem w jego troskach i radościach. Trzeba dać ludziom czas, by się otworzyli, zwłaszcza tym, którzy mają trudniejsze doświadczenia Kościoła. Dlatego nieustannie uczymy się postawy wsłuchiwania się i dialogu – akcentował duchowny.

Dodał, że czas pandemii pokazuje jak bardzo ważna jest wzajemna troska, wsparcie, wspólna modlitwa. - Dzisiaj chcemy się modlić, aby miłość wzajemna, której ważną twarzą jest solidarność, była najważniejszą zasadą życia Kościoła, który razem budujemy w diecezji kaliskiej – powiedział.

Biskup kaliski podkreślał, że potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.

Zaznaczył, że zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka wspólnota diecezjalna powinna być „Kościołem wyruszającym w drogę”. - Dla Kościoła zawsze ważny jest człowiek, konkretny człowiek – stwierdził celebrans.

Homilię zakończył modlitwą z listu „Patris Corde” papieża Franciszka przyzywającą św. Józefa. - Chrystus, Dobry Pasterz prowadził Kościół w diecezji kaliskiej przez 29 lat istnienia. Ufamy, że dalej będzie z nami, dlatego w duchu ufności, z nadzieją podejmujemy to wszystko, co przed nami. W te wszystkie sprawy chcemy zaprosić naszego przemożnego Opiekuna, św. Józefa – powiedział bp Bryl.