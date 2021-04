Szczepienia na Covid-19 po nowemu: Ogromne przyspieszenie  

Szczepienia mają być wykonywane w nowych miejscach - w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w przynajmniej jednym szpitalu w każdym powiecie, ale także w podmiotach nieprowadzących działalności leczniczej: przez pojedyncze pielęgniarki i pojedynczych ratowników medycznych, w punktach drive thru, w aptekach. Będą one prowadzone także w zakładach pracy, jeśli znajdzie się w nich co najmniej 500 chętnych. Szczepionki otrzyma pracodawca, który zorganizuje sobie zespół szczepienny i właściwe zabezpieczenia. W razie zwiększenia dostaw szczepionek podobną możliwość mogą zyskać także mniejsi pracodawcy.

Kwalifikacje do szczepień mogą być prowadzone na podstawie kwestionariuszy przez przedstawicieli wielu zawodów medycznych (lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych - patrz ramka poniżej). W razie wątpliwości pacjent będzie kierowany do lekarza. Taki sposób postępowania zastosowano m.in. podczas szczepień w Głównej Kwaterze NATO.

Szczepić będą mogli także farmaceuci i fizjoterapeuci po przeszkoleniu.

Rząd rezygnuje z II i III etapu Narodowego Programu Szczepień, czyli szczepienia grup priorytetowych. Od 12 kwietnia prowadzone będą zapisy na szczepienia wszystkich chętnych osób urodzonych w roku 1962, a potem codziennie kolejne roczniki aż do rocznika 1973. Uwaga: jeden rocznik może się zapisywać w krótkim czasie - w jednym dniu!

- Najpierw chcemy, żeby zgodnie z datą urodzenia większość Polaków mogła skorzystać z możliwości zapisania się na szczepienie, a potem - myślę, że nastąpi to w maju - uwolnimy już szczepienia dla wszystkich - zapowiedział min. Dworczyk.

Szczegółowy kalendarz - poniżej:

Najszybszą i najprostszą formą zapisu na szczepienie jest zgłoszenie się za pośrednictwem formularza. Można go znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Osoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się – najlepiej telefonicznie – bezpośrednio w punkcie szczepień.

- Nie przewidujemy na tym etapie możliwości wyboru szczepionki - oświadczył min. Dworczyk. - Pierwsze osoby, które zarejestrują się od 12 kwietnia, będą mogły się zaszczepić jeszcze w kwietniu - dodał.

W kwietniu do Polski zostanie przywiezione 5 milionów dawek szczepionek, a być może nawet 7 milionów.

Liczba szczepień wykonanych w Polsce przekroczyła dziś 6 milionów. Do końca drugiego kwartału sięgnie ona 20 milionów. Do końca sierpnia mają być zaszczepieni wszyscy chętni - poinformował premier Morawiecki.

System na osiągnąć zdolność szczepienia 10 milionów osób miesięcznie.

- W związku z nowymi obostrzeniami, rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej będą wydłużone - zadeklarował Morawiecki.