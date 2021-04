Mamy zarezerwowane szczepionki na podanie drugich dawek - przekazał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował PAP, że zamiast 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca w tym tygodniu do Polski trafi 67 tys.

Także Dworczyk poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że jest kolejna informacja o zmniejszeniu dostaw szczepionek AstraZeneca. Dopytywany, jak poważnym zagrożeniem dla harmonogramu szczepień jest to zmniejszenie dostaw odparł: "Robimy wszystko, żeby nie wpłynęła na sytuacja na tempo i program szczepień. Mamy zarezerwowane szczepionki na podanie drugich dawek".

Jak dodał, "na ten moment nie powinno to wpłynąć na nasze plany i harmonogram szczepień". Minister podkreślił, że ze względu na priorytet jakim jest bezpieczeństwo pacjentów i podanie drugiej dawki zawsze utrzymywany jest zapas szczepionek.

"Drugie dawki nie są zagrożone, a jeśli chodzi o zaplanowane szczepienia, to będziemy starali się zastąpić AstraZenekę zaplanowaną z tych dostaw innymi szczepionkami" - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu; od poniedziałku przyspieszamy i będzie rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 każdego dnia dwóch roczników, w poniedziałek 26 kwietnia będą to roczniki 1974 i 1975 - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.