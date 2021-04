Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach już w najbliższą niedzielę  

Co roku w Święto Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybywało około 100 tys. pielgrzymów. W tym roku zgodnie z obowiązującym obostrzeniami pandemicznymi łagiewnicka bazylika pomieści około 150 osób, więc wierni będą mogli uczestniczyć w obchodach pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei” w większości za pomocą transmisji telewizyjnych czy internetowych.

Transmisje rozpoczną się w sobotę o 20:00 - TVP 3 pokaże drugą część nabożeństwa Drogi Miłosierdzia, pod hasłem "Krzyż niosący nadzieję".

W niedzielę TVP1 transmitować będzie dwie Eucharystie - o 7:00 sprawowaną w kaplicy klasztornej i o 10:00 - pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Podczas jej trwania abp Jędraszewski poświęci kolejne „Dzwony nadziei”, tym razem dla wysp Samoa i Tonga, aby przypominały orędzie miłosierdzia, przekazane światu przez św. Siostrę Faustynę. O 15:00 za pośrednictwem TVP 3 można będzie uczestniczyć w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie pozostałe msze z Bazyliki transmitowane będą na stronie internetowej sanktuarium i na kanale YouTube.

Jak wskazuje rzeczniczka łagiewnickiego sanktuarium, Małgorzata Pabis, podczas nabożeństw w środku Bazyliki Bożego Miłosierdzia będą w większości osoby, które realizować będą poszczególne zadania, np. chóry czy asysty. - Mamy jednak przygotowane telebimy, jak i wyznaczone miejsca, jeśli ktoś chciałby, spełniając wszystkie przewidziane wymogi sanitarne, w tym zakrywanie twarzy maseczką i zachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego, wziąć udział w modlitwach na zewnątrz. Niemniej, z racji aktualnej bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, zachęcamy jednak wszystkich bardziej do duchowej łączności z nami poprzez transmisje telewizyjne czy radiowe - podkreśla.

Tegorocznemu Świętu Miłosierdzia będzie przewodzić hasło „Miłosierdzie źródłem nadziei”. - To obecnie bardzo ważne słowa dla wszystkich. Wiele osób z powodu pandemii choruje, cierpi czy straciło bliskich. Właśnie im Jezus powiedział, że w najtrudniejszych sytuacjach wsparciem jest Boże miłosierdzie. Powtórzył to także św. Jan Paweł II, który powiedział, że tylko w miłości miłosiernej Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Mamy więc nadzieję, że najbliższa niedziela stanie się dla wszystkich źródłem nadziei, wypływającej z Bożego miłosierdzia - tłumaczy Pabis.

Święto Miłosierdzia jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W 1985 r. do kalendarza liturgicznego archidiecezji krakowskiej wpisał go kard. Franciszek Macharski. Natomiast po kanonizacji s. Faustyny, 30 kwietnia 2000 r., Jan Paweł II ogłosił to święto jako obowiązujące w całym kościele.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”. Po raz pierwszy Niedziela Bożego Miłosierdzia obchodzona była 22 kwietnia 2001 r.