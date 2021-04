Rodzina królewska upamiętniła księcia Filipa serią archiwalnych zdjęć  

Na chronologicznie ostatnim z nich - wykonanym przed księżną Kate w 2018 r. - królowa i książę Filip siedzą na kanapie w zamku Balmoral otoczeni przez wszystkich siedmioro prawnuków, których wówczas mieli, czyli trójkę dzieci księcia Williama i księżnej Kate - George'a, Charlottę i Louisa, dwie córki Petera Philipsa - Savannę i Islę, oraz dwie córki Zary Tindall - Mię i Lenę. (Książę Filip w chwili śmierci miał dziesięcioro prawnuków, ale trójka kolejnych urodziła się już po wykonaniu tego zdjęcia.)

Następne zdjęcie pochodzi z 2015 r. z zamku w Windsorze i przedstawia królową i księcia Filipa wraz ich wnukiem, księciem Williamem i jego żoną Kate oraz dwójką ich dzieci - George'em i Charlottą. Kolejne zostało wykonane w dniu ślubu Williama i Kate w 2011 r., a księciu Filipowi towarzyszą na nim jego syn, książę Karol wraz z żoną księżną Camillą. Filip wraz z Karolem są też na najstarszym ze zdjęć, które wykonane zostało w 1966 r. w czasie, gdy grali w polo. Ostatnie natomiast pochodzi z 2011 r. i przedstawia księcia Filipa wraz z dwiema wnuczkami, księżniczkami Beatrycze i Eugenią na trybunie w czasie wyścigów konnych w Epsom.

Wcześniej w środę księżniczka Eugenia, młodsza córka księcia Andrzeja i księżnej Yorku Sary, dołączyła się do składanych przez innych członków rodziny osobistych pożegnań zmarłego księcia. We wpisie zamieszczonym na Instagramie napisała, że jej najdroższy dziadek byłby wzruszony wszystkimi hołdami, którymi się z nią dzielono w ostatnich kilku dniach. "Pamiętam jak uczyłeś nas jak gotować, jak malować, co czytać. Pamiętam, jak śmiałam się z Twoich żartów i pytałam o Twoje spektakularne życie i służbę w marynarce. (...) Dziękuję Ci za Twoje poświęcenie i miłość do nas wszystkich, a szczególnie do Babci, którą będziemy się opiekować" - napisała Eugenia.

Książę Filip, który był mężem Elżbiety II przez ponad 73 lata, zmarł w piątek na zamku w Windsorze w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się także na zamku w Windsorze w najbliższą sobotę i będą przeprowadzone zgodnie z restrykcjami przeciwepidemicznymi, czyli będzie mogło w nich wziąć udział maksymalnie 30 osób.