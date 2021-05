Od 29 lat zawsze 1 maja poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność" z całej Polski uczestniczą w Kaliszu w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników i Pracodawców do Świętego Józefa. Ze względu na pandemię koronawirusa, pielgrzymka ma ograniczony charakter.

Nabożeństwo zaczęło się o godz. 12:00 i było celebrowane przez ordynariusza diecezji kaliskiej bp. Damiana Bryla.

- Spotykamy się dzisiaj, 1 maja, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, aby przywoływać świętego Józefa, aby prosić go o wstawiennictwo, o potrzebne siły dla wszystkich ludzi pracy. Pozdrawiając serdecznie wszystkich, chciałbym zaprosić, żebyśmy z ufnością i wiarą wołali do świętego Józefa, aby wspierał wszystkich pracodawców, ale też wszystkich pracowników, rzemieślników, robotników, aby te wszystkie sprawy, którymi całe środowisko ludzi pracy żyje, święty Józef miał w swojej opiece. Chcemy prosić, aby wszyscy umieli szanować pracę, ale też wszyscy mieli pracę - mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przypomniał, że pielgrzymi przyjeżdżają do Kalisza w dzień św. Józefa Robotnika, aby polecać mu wszystkie sprawy ludzi pracy.

- Wierzymy, że modlitwa zanoszona w tym miejscu ma jakiś szczególny, niezwykły charakter. To, co nosimy w sercach, szczególnie to, co boli, co jest trudnym doświadczeniem, z którym nie dajemy sobie sami rady, wymaga szczerej modlitwy i refleksji, żeby lepiej kształtować swoją codzienność - powiedział bp Bryl.

Duchowny zauważył, że "ważne jest wołanie o sprawiedliwą zapłatę, aby każdy mógł godnie żyć, aby każdy miał pracę. Trzeba też pamiętać o tych, którzy mają swoje firmy, które nie mogą funkcjonować w obecnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa".

Duchowny przywołał słowa papieża Franciszka: "rodzina, w której brakuje pracy, bardziej narażona jest na trudności, napięcia, pęknięcia, konflikty a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpacz pokusę rozpadu" - zauważył.

Dlatego - zdaniem biskupa diecezji kaliskiej - bardzo ważne znaczenie ma słowo "solidarność".

- To słowo oznacza pewną postawę życiową, to styl zaangażowania społecznego, który chce dążyć do rozwoju człowieka, to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Postawa solidarności świadczy o tym, że człowiek żyje i działa wspólnie z innymi. Nie traćmy wrażliwości na tych, którzy stracili pracę, których firmy znalazły się w trudnej sytuacji, wspierajmy ich - zaapelował biskup.

Zdaniem duchownego ważne jest, aby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy, która nadaje ostateczny sens życiu.

- Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie przykazania - "pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Niedziela jest poświęcona Bogu, w nim człowiek lepiej pojmuje sens swojego życia i pracy - powiedział bp Bryl.

W pielgrzymce uczestniczyli parlamentarzyści oraz władze samorządowe Kalisza i powiatu kaliskiego. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Wszystkim zgromadzonym przekazuję wyrazy pamięci i najwyższego szacunku - zwrócił się premier do uczestników uroczystości w sanktuarium.

- Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał godność ludzkiej pracy. Codziennie podejmowana aktywność ma wielki sens i wielką wartość. Jest niezastąpionym elementem rozwoju człowieka, która tworzy dobro, z którego korzystają wszyscy Polacy. Jestem przekonany, że aktywność i kreatywność to nasz wielki potencjał. Nasz kraj nie może pozostać na marginesie przemian gospodarczych, mamy ambicje, aby ludzie pracy, którzy wkładają wysiłek w rozwój ojczyzny, byli doceniani. W dobie walki z pandemią ochrona pracowników i pracodawców przed skutkami kryzysu była i jest dla nas kwestia priorytetową. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które ratują miejsca pracy a kolejne tworzą nowe możliwości rozwoju. Wierzę głęboko, że ideały solidarności, które zgromadziły państwa w tym miejscu są wciąż żywe i będą przekazane następnym pokoleniom" - zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników do św. Józefa w Kaliszu odbyła się w 1992 roku.

Dzień św. Józefa jest obchodzony w Kościele od 24 kwietnia 1956 r. Tego dnia podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju człowieka.

Św. Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. To także patron cieśli, stolarzy, rzemieślników, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających. Wzywany jest także w przypadku chorób oczu i w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową.

Do Polski kult św. Józefa dotarł na przełomie XI i XII w., ale największy jego rozwój nastąpił w XVII i XVIII w. Kult ten propagowali karmelici i siostry wizytki. Centralnym ośrodkiem kultu św. Józefa jest bazylika w Kaliszu. W kraju jest ok. 270 świątyń, którym patronuje ten święty, w tym kilkanaście - św. Józefa Robotnika.