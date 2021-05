Minister zdrowia o psychiatrii dziecięcej  

Minister przypomniał też, że spis wszystkich dziecięcych poradni opieki środowiskowej znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaznaczył, że można uzyskać w nich uzyskać wsparcie psychologiczne nie tylko dla dziecka, ale całej rodziny.

"Ten pierwszy poziom referencyjności to są właśnie poradnie środowiskowe, gdzie można uzyskać opiekę psychologa. To są psychoterapie, to są zajęcia grupowe, ale bardzo ważnym elementem jest powiązanie tego zespołu z ośrodkiem szpitalnym, który ma być tym ostatnim, trzecim poziomem referencyjnym" - powiedział.

Zaznaczył równocześnie, że w tej chwili przed nami ciężka i trudna praca przywracania opieki zdrowotnej oraz nadganiania zaległości powstałych w wyniku pandemii, która - jak oznajmił minister - ograniczyła funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Dodatkowo resort pracuje nad zorganizowaniem poradni leczenia uzależnień cyfrowych. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.

"Budujemy taki kompleksowy model. Jest tak zaplanowany, by dzieci nie były stygmatyzowane wizytą szpitalną czy pobytem w ośrodku. W pierwszej kolejności można skorzystać z tego zespołu opieki środowiskowej" - mówił Niedzielski.

Reforma psychiatrii dziecięcej, która rozpoczęła się na początku 2020 r. polega na tym, by dzieci i młodzież otrzymywały specjalistyczne wsparcie psychologiczne jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. W tej chwili tworzone są w całym kraju ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny). Docelowo ma ich być ok. 380. Kontraktowanie placówek wydłużyło się jednak ze względu na epidemię. Do tej pory powstało ich ok. 260.

Na tym pierwszym poziomie młodzież objęta jest wsparciem psychologa, terapeuty środowiskowego oraz psychoterapeutów dzieci i młodzieży. Prowadzone są porady psychologiczne (w tym diagnostyczne), sesje psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego. Ponadto specjaliści realizują wizyty domowe, środowiskowe.

Dla młodych pacjentów, którzy wymagają jednak opieki psychiatrycznej przeznaczone mają być środowiskowe placówki zdrowia psychicznego i oddziały dzienne (II poziom).

Te najbardziej skomplikowane przypadki objęte mają być wysokospecjalistyczną opieką całodobowych ośrodków opieki psychiatrycznej, czyli miejsce znajdą na oddziałach szpitalnych (III poziom). Te dwa ostatnie poziomy faktycznie już w systemie funkcjonują.