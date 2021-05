Polak stanie na drodze Lewandowskiego do pobicia rekordu Muellera  

W miniony weekend Lewandowski wykorzystał rzut karny w meczu z Freiburgiem i powiększył dorobek w trwających rozgrywkach do 40 goli. Tyle samo miał w sezonie 1971/72 rekordzista wszech czasów Gerd Mueller.

Gikiewicz zapowiedział, że nie zrobi nic, aby ułatwić rodakowi poprawienie tego wyniku.

"Mój cel na sobotę jest jasny - czyste konto. Jako FC Augsburg mamy szansę zaistnieć w każdej gazecie i telewizji jako drużyna, która zatrzymała Roberta Lewandowskiego, zatrzymała Bayern Monachium" - powiedział polski bramkarz na łamach "Augsburger Allgemeine Zeitung".

Przyznał jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, jak nietypowe są okoliczności spotkania w Monachium i jaka będzie stawka, mimo że Bayern ma już zapewniony tytuł mistrzowski, a Augsburg - utrzymanie w ekstraklasie.

"To oczywiście bardzo gorący temat także w Polsce: polski bramkarz kontra polski napastnik. Jeśli nie zaprezentujemy się dobrze jako zespół, to ja też nie będę w stanie powstrzymać Roberta. On jest profesjonalistą i piłkarzem 24 godziny na dobę, to dla mnie wzór" - powiedział o kapitanie reprezentacji Polski Gikiewicz.

Sobotni mecz w Monachium, podobnie jak wszystkie inne spotkania ostatniej kolejki, rozpocznie się o 15.30.