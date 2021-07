Letnia Akademia Pro-life zaprasza na warsztaty w Krakowie  

Jest ona propozycją skierowaną do osób w wieku 18-30 lat, które są miłośnikami ludzkiego życia. – To będzie piękny czas! Zapraszam bardzo serdecznie do pięknego Krakowa! Zapraszam na wspólny czas, rozmowy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wszystko w duchu miłości do każdego człowieka. Szczególnie do dziecka nienarodzonego i do jego mamy – zachęca Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i organizatorka akademii.

Codzienne spotkania będą miały głównie charakter warsztatowy. Poruszane w ich czasie tematy dotyczyć będą m.in. rozwoju dziecka w łonie matki, płodności, przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz dzieci utraconych. W planie są również spotkania z ciekawymi gośćmi m.in. z inspirującą, wielodzietną rodziną.

– Akademia ma zintegrować osoby, które kochają i szanują życie każdego człowieka. Ma pozwolić im na wymianę doświadczeń i pogłębić wiedzę w tematach związanych z obroną życia ludzkiego. W czasie warsztatów będziemy bazować na opracowaniach naukowych, analizować literaturę medyczną i na tej podstawie wyciągać różne wnioski – mówi organizatorka. – Bardzo liczymy na to, że osoby które zechcą wziąć udział w naszej akademii, będą ambasadorami idei pro-life w swoich lokalnych środowiskach. Mamy nadzieję, że będą organizować dla swoich znajomych lub we wspólnotach, do których należą, spotkania na omówione tematy, będą potrafiły zabrać głos w dyskusjach na tematy z dziedziny pro-life w swoich rodzinach czy w mediach społecznościowych – dodaje.

Organizator przewidział dla młodych pro-liferów przestrzeń do rozwoju duchowego i codzienną Mszę św. Opiekę duchową będzie sprawował o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap. – Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Krakowa i spacery po mieście, jednakże jesteśmy otwarci na propozycje uczestników – mówi Magdalena Guziak-Nowak.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pokrywa koszt uczestnictwa w Letniej Akademii Pro-life, wyżywienia i zakwaterowania. Młodzi obrońcy życia zobowiązani są jedynie do brania udziału w każdym punkcie programu oraz opłacenia dodatkowych atrakcji przewidzianych w programie, których koszt szacowany jest na ok. 200 zł.

Warsztaty będą miały kameralny charakter. Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników to dwadzieścia osób. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowa instrukcja zapisu podane są na stronie https://pro-life.pl/warsztaty/