"Rozmowy z pedofilem. Dla dobra naszych dzieci"  

- To lektura, która boli. Na każdej jej stronie mamy kontakt z niepojętym ludzkim cierpieniem - powiedział z KAI Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

- Widzimy w książce zimną metodologię zbrodni. Dostrzegamy, jak krok po kroku sprawca manipulując dzieckiem, osacza, ułatwiając sobie dokonanie zbrodni. Po drugie osobą skrzywdzona, która napisała tę książkę, jasno zaznacza, że konieczne jest profesjonalne i rzetelne podejście do resocjalizacji sprawców. Ich izolacja jest konieczna. Kary muszą być nieuchronne i surowe. Ale ich resocjalizacja, objęcie terapią, to działania niezbędne, chroniące dzieci. Po trzecie, "Rozmowy z pedofilem" to także jasne pytanie do nas, do rodziców. Czy znam moje dziecko, czy wiem jakiej słucha muzyki, czy ono mi ufa? Znając nasze dzieci, będąc przy nich, budując zaufanie, chronimy je zdaniem autorki przed przestępstwem seksualnym. Autorka sama doświadczyła potwornej przemocy. Warto jej uwierzyć - mówi Błażej Kmieciak.

Dr Amy Zabin, autorka książki, jest terapeutką, która dociera do swoich pacjentów za pomocą muzyki. Tak też dotarła do mężczyzny, którego nazywa na użytek tej książki Alanem. Mężczyzna odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za czyny pedofilskie. Książka jest zapisem licznych rozmów, które z nim odbyła, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez listy. Alan odsłania swoją historię od najwcześniejszego dzieciństwa, dociera do motywacji swoich czynów. Wiedza ta jest bezcenna dla wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci, gdyż tylko wiedza może pomóc je ustrzec.

- Książka bardzo poruszająca. Przedstawia dwie historie, dwie perspektywy. Pokazuje mechanizmy, schematy działania, przestępcy wykorzystującego dzieci od wczesnej młodości, a także ofiary wykorzystania seksualnego przez członków rodziny - mówi Maria Bremer, psychoterapeutka z Inicjatywy Zranieni w Kościele.

Zdaniem Bremer konstrukcja książki pozwala zobaczyć jak tworzy się plan, uwikłanie, osaczenie, utrzymywanie tajemnicy, poczucie inności, osamotnienia oraz jak na te działania odpowiada dziecko i dlaczego tak się dzieje. Książka pokazuje dramatyczne konsekwencje wykorzystania w dzieciństwie ale jednocześnie wskazówki dla rodziców jak chronić swoje dziecko, na co zwracać uwagę, jak rozpoznawać strategie sprawców - uważa psychoterapeutka.

Książka "Rozmowy z pedofilem. Dla dobra naszych dzieci" autorstwa dr Amy Zabin wydana została w wydawnictwie "Media Rodzina" (2021).