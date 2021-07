Życie muzułmańskiego obrońcy chrześcijan jest zagrożone  

Margarete von Galen, przewodnicząca Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), skierowała pismo do premiera Pakistanu, Imrana Khana, prosząc w nim o podjęcie działań w obronie Saifula Malooka. To muzułmański prawnik, obrońca prześladowanych chrześcijan, który z tego powodu znalazł się na celowniku islamskich ekstremistów. To właśnie on przyczynił się do zwolnienia z więzienia Asii Bibi.