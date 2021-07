Prawo do prywatności wzięło górę nad dobrem dzieci  

„To rozporządzenie nie trafia w sedno problemu. Materiały w Internecie przedstawiają dzieci już wykorzystane, twórcy tych treści to w większości niebezpieczni przestępcy. Nie może być tak, że państwa członkowskie Unii Europejskiej uważają ich prywatność za większą wartość niż dobro dzieci. Dostawcy Internetu muszą być koniecznie zobowiązani do zgłaszania pornografii, a nie – jak teraz – na zasadzie dobrowolności. Te dane są kluczowe dla znalezienia winnych przestępstwa – powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią ks. Fortunato di Noto. – Europosłowie przed głosowaniem powinni zobaczyć te pornografię, gwałcone niemowlęta i inne odrażające formy przemocy. Może wówczas właściwie oceniliby powagę problemu, który Papież nazwał globalną plagą. W Europie wykorzystywanych jest 19 mln dzieci. Nie można zamykać na to oczu. Papież powiedział, że wszystkie państwa muszą się zaangażować w walkę z wykorzystywaniem najmłodszych, ponieważ nie jest to zjawisko marginalne.“