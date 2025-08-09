Hiszpania: Pożar w katedrze Mezquita w Kordobie

Na szczęście ogień został szybko opanowany.
W piątek wieczorem w katedrze Mezquita w Kordobie na południu Hiszpanii, dawnym Wielkim Meczecie i jednym z najważniejszych zabytków w kraju, wybuchł pożar. Ogień został szybko opanowany i ugaszony - poinformowały media, powołując się na źródła policyjne.
Pożar wybuchł około godz. 21.15; jego przyczyną miała być awaria automatycznego sprzętu czyszczącego. Ogień szybko rozprzestrzenił się z wnętrza na dachy świątyni. W nagraniach wideo opublikowanych w sieci widać płomienie unoszące się ponad murami.
Pożar został szybko opanowany dzięki szybkiej akcji kilku jednostek straży pożarnej.
"Niewątpliwie precedens katastrofy katedry Notre-Dame w Paryżu (pożar z 15 kwietnia 2019 r. - PAP) sprawił, że obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas" - skomentował dziennik "El Mundo". "Będą szkody, ale nie jest to katastrofa" - ocenił cytowany przez gazetę burmistrz Kordoby Jose Maria Bellido.
Jak przypomniał portal 20minutos.es, to trzeci pożar meczetu-katedry w jego historii. Pierwszy miał miejsce w 1910 r., a drugi - w 2001 r. Ten sprzed ćwierćwiecza objął pomieszczenia archiwalne i zniszczył część przechowywanych tam akt.
Mezquita uchodzi za najważniejszy i największy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej i jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii.
Pierwotnie Wielki Meczet, zbudowany w VIII w. za panowania Umajjadów, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury islamskiej. Po rekonkwiście w XIII w. został przekształcony w katedrę chrześcijańską, ale zachował charakterystyczne elementy muzułmańskie.
Katedra-meczet w Kordobie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 r. zabytek odwiedziło ponad 2 mln osób.
Z Madrytu Marcin Furdyna
Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.
Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.
" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".
Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.
Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.
Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.
W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.
Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.
Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.
W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".