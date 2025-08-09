Hiszpania: Pożar w katedrze Mezquita w Kordobie

W piątek wieczorem w katedrze Mezquita w Kordobie na południu Hiszpanii, dawnym Wielkim Meczecie i jednym z najważniejszych zabytków w kraju, wybuchł pożar. Ogień został szybko opanowany i ugaszony - poinformowały media, powołując się na źródła policyjne.

Pożar wybuchł około godz. 21.15; jego przyczyną miała być awaria automatycznego sprzętu czyszczącego. Ogień szybko rozprzestrzenił się z wnętrza na dachy świątyni. W nagraniach wideo opublikowanych w sieci widać płomienie unoszące się ponad murami.

Pożar został szybko opanowany dzięki szybkiej akcji kilku jednostek straży pożarnej.

"Niewątpliwie precedens katastrofy katedry Notre-Dame w Paryżu (pożar z 15 kwietnia 2019 r. - PAP) sprawił, że obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas" - skomentował dziennik "El Mundo". "Będą szkody, ale nie jest to katastrofa" - ocenił cytowany przez gazetę burmistrz Kordoby Jose Maria Bellido.

Jak przypomniał portal 20minutos.es, to trzeci pożar meczetu-katedry w jego historii. Pierwszy miał miejsce w 1910 r., a drugi - w 2001 r. Ten sprzed ćwierćwiecza objął pomieszczenia archiwalne i zniszczył część przechowywanych tam akt.

Mezquita uchodzi za najważniejszy i największy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej i jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii.

Pierwotnie Wielki Meczet, zbudowany w VIII w. za panowania Umajjadów, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury islamskiej. Po rekonkwiście w XIII w. został przekształcony w katedrę chrześcijańską, ale zachował charakterystyczne elementy muzułmańskie.

Katedra-meczet w Kordobie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 r. zabytek odwiedziło ponad 2 mln osób.

Z Madrytu Marcin Furdyna