W uroczystym osłonięciu tablicy upamiętniającej Wojciecha Młynarskiego - barda, poetę, artystę kabaretowego, a także autora piosenek i librett, piosenkarza, kompozytora, dramaturga, scenarzysty i reżysera teatralnego - uczestniczyli m.in. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przedstawiciele rodziny Wojciecha Młynarskiego.

- Bardzo się cieszę, że możemy odsłonić pamiątkową tablicę. Gdyby nie Piwnica pod Baranami, Kabaret Starszych Panów i właśnie Wojciech Młynarski nie bylibyśmy tymi, kim dzisiaj jesteśmy. Nasz język byłby dużo bardziej ubogi. Poza tym nie mielibyśmy tego fantastycznego kręgosłupa moralnego, filozoficznego z odrobiną dowcipu, który nam wszystkim pozostawił w spadku Wojciech Młynarski - powiedział, odsłaniając tablicę Rafał Trzaskowski.

Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła uwagę, że twórczość Wojciecha Młynarskiego była "najpiękniejszą poezją tamtych czasów, która dzięki jego geniuszowi docierała do różnych środowisk”. - Teksty Wojciecha Młynarskiego są w naszym DNA. To bardzo ważne, że możemy przypominać i być dumni, że Warszawa miała takiego mieszkańca, którego poezja i piosenki są w naszym życiu na co dzień - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Z kolei przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podkreśliła, że Wojciech Młynarski jest dla niej i jej pokolenia "obrazem prawdziwego inteligenta, warszawiaka”. - Jako młodzi ludzie byliśmy w szkołach indoktrynowani, to, że wyrośliśmy na inteligentnych ludzi, zawdzięczamy tekstom Młynarskiego i innych twórców. Były one jak błysk jasności w szarości PRL-u - dodała, wyrażając jednocześnie ubolewanie, że poety nie ma już pośród żywych. - Panie Wojciechu, tęsknimy za panem - powiedziała.