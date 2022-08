Zakopane. Górale z całego świata rozpoczęli swoje święto  

Już z samego rana swoim śpiewem i uczestnictwem w liturgii górale uświetnili Mszę św. w kościele Świętego Krzyża, by potem barwnym korowodem ruszyć ulicami miasta.

- Tworzymy dziś piękną wspólnotę górali z całego świata, dla których pielęgnowane przez naszych przodków wartości są najważniejsze. Chcemy się pochwalić naszą tradycją, śpiewem, tańcem, ale także rywalizować między sobą. Witam zespoły z całego świata w imieniu własnym oraz mieszkańców Zakopanego. Witam was na najpiękniejszym skrawku ziemi, na jakim Pan Bóg dał nam gospodarzyć i wspólnie się dziś cieszyć - mówił burmistrz Leszek Dorula.

Przesłaniem Mszy św., której przewodniczył ks. prof. Władysław Zarębczan, była postać matki. - Jedno, jedyne słowo, wobec którego nie możemy przejść obojętnie, to słowo "matka". W tym słowie zawarty jest cały świat, szczególnie naszych dziecięcych lat. To ona pierwsza uczyła miłości i kształtowała nasze serca, aby w nim umieścić obraz i podobieństwo Stwórcy. Bo miłość Boga najpiękniej objawia się w miłości matki - mówili m.in. przedstawiciele poszczególnych zespołów. Tym samym przesłanie wybrzmiało nie tylko po polsku, ale także we wszystkich językach, jakimi posługują się uczestnicy festiwalu. Tematem przewodnim 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest bowiem macierzyństwo.

Po Mszy św. ulicami Zamoyskiego i Krupówki ruszył tradycyjny korowód festiwalowy. Choć pogoda w tym roku nie rozpieszczała, widzowie nie zawiedli i licznie pojawili się na ulicach miasta. Uczestniczące w korowodzie zespoły tańczyły i śpiewały, zapraszając na festiwal. Zaprezentowały się w także dwa zespoły gospodarzy - Parafialny Regionalny Zespół "Giewont" i Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy. Podziwiać można było również piękne owczarki podhalańskie. W korowodzie szli tradycyjnie pytace (górale zapraszający do wspólnego świętowania), a za nimi przedstawiciele władz miasta i organizatorów wydarzenia wraz z zaproszonymi gośćmi i delegacjami z partnerskich miast Stryj oraz Saint-Dié-des-Vosges.

W tym roku walczyć o festiwalowe trofea - Brązowe, Srebrne i Złote Ciupagi - do Zakopanego przyjechały zespoły z: Bułgarii, Węgier, Macedonii, Czech, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Serbii, Indii, Meksyku i Turcji oraz cztery zespoły polskie: Dolina Dunajca, OwCok, Podegrodzie i Białodunajcanie. Gościnnie występuje pod Giewontem także młodzieżowy zespół Stryjanoczka z partnerskiego miasta Stryj na Ukrainie.

Festiwal został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Organizatorami 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich są miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.