USA: Tropikalna burza Henry pozbawiła prądu setki tysięcy ludzi  

Huragan Henry, który osłabł stając się burzą tropikalną, pozbawił w niedzielę dostaw elektryczności setki tysięcy ludzi na obszarze od New Jersey do Maine. Odwołano setki lotów.

Henry przesuwając się w głąb lądu osłabł w niedzielę po południu. Kiedy dotarł do południowo-zachodniej części stanu Rhode Island towarzyszyły mu ulewne deszcze i wiatr z prędkością ok. 65 km/godz. Huragan przeradza się w burzę tropikalną, kiedy prędkość wiatru spada poniżej ok. 120,7 km/godz.

"Lokalne władze wzywały ludzi do opuszczenia plażowych miasteczek, ponieważ fale sztormowe wciąż zagrażają wschodniej części Long Island i południowej Nowej Anglii. () W niedzielę na obszarze New Jersey do Maine 140 tys. klientów zakładów energetycznych pozostawało bez prądu, choć niektórym przywrócono dostawy" - podał "New York Times".

Zgodnie z prognozami Krajowego Centrum Huraganów w niedzielę wieczorem czasu lokalnego Henry miał jeszcze bardziej osłabnąć. Ulewne deszcze i silne wiatry mogą się jednak utrzymać do poniedziałku.

Jak poinformował "NYT", w sobotę, jeszcze przed nadejściem Henry'ego, w nowojorskim Central Parku spadła rekordowa ilość deszczu - 11,5 cm. Sparaliżowany został transport kolejowy na Long Island i w południowej Nowej Anglii. Przerwano zapowiadany od miesięcy z wielką pompą nowojorski koncert w Central Parku.

W niedzielę na nowojorskich lotniskach odwołano setki lotów. W stanach Nowy Jork i New Jersey pozalewane zostały drogi.

"Strażacy i policja w Newark uratowali 86 osób, w tym 16 dzieci, po tym jak powódź zalała wiele pojazdów" - pisał nowojorski dziennik, powołując się na Departament Bezpieczeństwa Publicznego w Newark.

W niedzielę po południu prezydent Joe Biden powiedział, że zatwierdził deklaracje o stanie wyjątkowym w Rhode Island, Connecticut i Nowym Jorku.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc tym stanom" - zapewniał prezydent, dodając, że Federalna Agencja ds. Zarządzania Kryzysowego (FEMA) była już w regionie i jest przygotowana do wsparcia przy usuwaniu zniszczeń.