W czasie trwającego obecnie na terenie Francji, Włoch i Szwajcarii festiwalu biegów górskich Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), podczas biegu TDS, doszło dzisiejszej nocy do poważnego wypadku na przełęczy Pralognan, na około 62. kilometrze liczącej ponad 140 km trasy. Biegacz z Czech w bardzo trudnym techniczni terenie upadł i pomimo szybko przeprowadzonej akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

W biegu TDS uczestniczyło około 1,5 tysiąca zawodniczek i zawodników z całego świata. Zanim doszło do tragicznego upadku miejsce zdarzenia minęło blisko 300 uczestników, którzy kontynuują bieg. Pozostałych 1200 biegaczy z powodu prowadzonej przez długi czas w trudnym terenie akcji ratunkowej utknęło w nocy na przełęczy przy temperaturze kilku stopni powyżej zera i padającym deszczu. W związku z tym organizatorzy podjęli decyzję o wstrzymaniu biegu dla zawodników, którzy biegli za poszkodowanym i zostali zmuszeni do zatrzymania. Przez wiele godzin trwała ewakuacja wyziębionych biegaczy do Bourge Saint Maurice, skąd autobusami zostali przewiezieni do Chamonix.

UTMB to najbardziej prestiżowy festiwal biegów górskich na świecie, w środowisku biegów górskich porównywany rangą do nieformalnych igrzysk olimpijskich w tej dyscyplinie. Zawody gromadzą całą światową czołówkę górskich ultramaratończyków, a także tysiące biegaczy amatorów, którzy jednak muszą wykazać się wcześniej odpowiednim doświadczeniem - ukończyć przynajmniej dwa biegi kwalifikacyjne o wysokim poziomie trudności i odpowiednio długim dystansie, a także mieć szczęście w losowaniu, ponieważ chętnych jest znaczni więcej niż dostępnych miejsc. W tym roku w festiwalu uczestniczy ok 9 tys. biegaczy w tym 280 z Polski.