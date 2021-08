Płock. Nie żyje starosta Mariusz Bieniek  

W środę przed południem odnaleziono w Wiśle ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że potwierdzają się informacje o śmierci 37-letniego starosty Mariusza Bieńka.

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia odnośnie do zaginionego starosty płockiego. Mariusz Bieniek utonął w Wiśle po wypadku, do którego doszło wczesnym wieczorem 22 sierpnia 2021 roku" – napisano na oficjalnym profilu facebookowym Starostwa Powiatowego w Płocku.

Również prezydent miasta Andrzej Nowakowski napisał w mediach społecznościowych, że to zaginiony starosta płocki Mariusz Bieniek. "Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję. Niestety, dziś nadeszła bardzo smutna informacja o odnalezieniu ciała tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, starosty powiatu płockiego (...). Żonie, dzieciom i wszystkim bliskim Zmarłego składam wyrazy najszczerszego współczucia" – napisał na Facebooku.

W środę przed południem z Wisły w Płocku wyłowiono ciało mężczyzny. Płocka Policja potwierdziła, że dryfujące ciało ok. 2 km od mostu im. Legionów Piłsudskiego ujawnili wędkarze. Trwa identyfikacja zwłok.

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem, gdy między Świniarami i Kępą Polską, ok. 20 km od Płocka, do wody wpadło trzech mężczyzn. Dwóch z nich udało się uratować, trzecim z nich był starosta płocki Mariusz Bieniek. Poszukiwania służb ratunkowych trwały cztery dni.

Mariusz Bieniek miał 37 lat. Od 2010 r. był burmistrzem Wyszogrodu, a od 2014 r. – starostą płockim. Był żonaty, osierocił dwoje dzieci.